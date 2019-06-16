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الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين
ملخص
- أول قداس في نوتردام بعد شهرين من حريقها
- تصريحات خاصة لرويترز: مسؤول سعودي يقول إنه لن يتم إعدام شاب شيعي اعتقل في سن المراهقة
- الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين
- وزير المالية الجزائري السابق كريم جودي يمثل أمام المحكمة في اتهامات بالفساد
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وزير المالية الجزائري السابق كريم جودي يمثل أمام المحكمة في اتهامات بالفساد
قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير المالية الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.
وذكرت قناة النهار أنه مثل أمام قاضي التحقيق.
ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.
السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في القاهرة
يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان الذي وصل القاهرة في زيارة سريعة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد دعا المجتمع الدولي إلى التعاون لتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة إثر الهجوم على ناقلتي نفط عند مضيق "هرمز" بالخليج العربي.
وقال السفير المصري في أبو ظبي شريف البديوي عقب لقاء مع الوزير الإماراتي إن القاهرة تتطلع دوما لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى حول قضايا المنطقة وخاصة القضايا المحورية التي تتعلق بأمن واستقرار المنطقة.
رويترز: السعودية تقول إنه لن يتم إعدام شاب شيعي اعتقل في سن المراهقة
قال مسؤول سعودي لرويترز يوم السبت عقب تقارير عن إعدام وشيك لشاب من الأقلية الشيعية بالسعودية بعد إلقاء القبض عليه وعمره 13 عاما إن هذا الشاب لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول 2022.
وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر أيلول 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه وأربع سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه.
ويمكن استئناف الحكم. وذكرت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية هذا الشهر أن النائب العام السعودي طلب الحكم بإعدام قريريص بسبب سلسلة من الجرائم قالت تلك الجماعات إن بعضها حدث عندما كان عمر قريريص عشر سنوات.
آلاف المتظاهرين في شوارع هونغ كونغ رغم تعليق مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين
آلاف المتظاهرين في شوارع هونغ كونغ رغم تعليق مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين للصين خرج آلاف المتظاهرين في شوارع هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المطلوبين إلى الصين رغم قرار الحكومة بتعليق القرار بشأنه.
ويصر المحتجون على تخلى الحكومة عن المشروع تماما، وطالبوا بتنحي كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ.
وكانت الحكومة قد دافعت عن وجهة نظرها بخصوص مشروع القانون قائلة إنه "يسد ثغرات" حتى لا تتحول مدينة هونغ كونغ إلى ملاذ آمن للمجرمين، بعد حادثة القتل التي وقعت في تايوان.
وبحلول ظهر يوم الأحد ، كانت حشود كبيرة قد تجمعت في ميدان فيكتوريا بالمدينة، وكان العديد منهم يرتدون ملابس سوداء أو يحملون أزهارًا بيضاء.
وكان تقدم المسيرة بطيئًا، حيث أغلق أعداد كبيرة من المتظاهرين الناس العديد من الشوارع ومحطات القطارات المزدحمة. وحمل البعض لافتات تتهم الصين "بقتل" سكان هونغ كونغ بينما حمل آخرون زهور بيضاء حدادا على متظاهر توفي السبت بعد تسلقه مرتفعا لرفع لافتة مناهضة لتسليم المطلوبين.