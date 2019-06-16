الآلاف يتظاهرون في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير المالية الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد.

وذكرت قناة النهار أنه مثل أمام قاضي التحقيق.

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة.