مفعل بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران
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إيران تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم خلال 10 أيام ، والصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات

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ملخص

  1. طهران ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه عام 2015 خلال 10 أيام
  2. الصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات

تغطية مباشرة

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  1. أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً في ثلاث تفجيرات شمال شرقي نيجيريا

    قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب 40 آخرون جراء ثلاث هجمات انتحارية شمال شرق نيجيريا. وفجّر الانتحاريون أحزمتهم الناسفة خارج صالة كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة.

    وتحمل الهجمات بصمات جماعة "بوكو حرام" المتشددة.

    سيارة إسعاف لنقل المصابين
    Copyright: Getty Images
    Image caption: فجّر الانتحاريون أحزمتهم الناسفة خارج صالة كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون فيها.

  2. الصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات

    عبرت الحكومة صينية عن دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام.

    وتواجه لام احتجاجات قوية شارك فيها أكثر من مليون متظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون قدمته العام الماضي ينص على تسليم المطلوبين أمنيا إلى الصين.

    وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن بكين طالما دعمت العمل الذى تقوم به لام وحكومة هونغ كونغ وستواصل هذا الدعم.

    يأتى هذا في وقت انضم فيه الناشط الطلابي المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ الذي أطلقت السلطات سراحه أمس إلى المطالبين باستقالة لام.

    وتقول لام إن هذا القانون ضروري للحيلولة دون تحول هونج كونج لملاذ للمجرمين بينما يرى المتظاهرون إن هذا القانون يفتح الباب لترحيل المعارضين إلى الصين.

    الناشط الطلابي المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الناشط الطلابي المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ الذي أطلقت السلطات سراحه أمس ينضم إلى المطالبين باستقالة لام.

  3. إيران تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم خلال 10 أيام

    قال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه عام 2015 خلال 10 أيام.

    وبذلك تكون إيران قد خرقت الالتزام الرئيسي المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو الابقاء على مخزونها عند مستوي 300 كيلوغرام.

    وأضاف كمالفندى أن طهران ضاعفت بالفعل إنتاجها أربع مرات.

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحانى قد حذر الشهر الماضي من أن بلاده لن تبقى على التزامها بالاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وفرضها عقوبات على طهران.

    محطة بوشهر لتوليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية
    Copyright: Getty Images
    Image caption: طهران ستتجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه عام 2015 خلال 10 أيام.
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