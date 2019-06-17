إيران تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم خلال 10 أيام ، والصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات

عبرت الحكومة صينية عن دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام.

وتواجه لام احتجاجات قوية شارك فيها أكثر من مليون متظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون قدمته العام الماضي ينص على تسليم المطلوبين أمنيا إلى الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن بكين طالما دعمت العمل الذى تقوم به لام وحكومة هونغ كونغ وستواصل هذا الدعم.

يأتى هذا في وقت انضم فيه الناشط الطلابي المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ الذي أطلقت السلطات سراحه أمس إلى المطالبين باستقالة لام.

وتقول لام إن هذا القانون ضروري للحيلولة دون تحول هونج كونج لملاذ للمجرمين بينما يرى المتظاهرون إن هذا القانون يفتح الباب لترحيل المعارضين إلى الصين.