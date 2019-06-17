مباشر
إيران تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم خلال 10 أيام ، والصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات
ملخص
- طهران ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه عام 2015 خلال 10 أيام
- الصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات
تغطية مباشرة
time_stated_uk
أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً في ثلاث تفجيرات شمال شرقي نيجيريا
قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب 40 آخرون جراء ثلاث هجمات انتحارية شمال شرق نيجيريا. وفجّر الانتحاريون أحزمتهم الناسفة خارج صالة كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة.
وتحمل الهجمات بصمات جماعة "بوكو حرام" المتشددة.
الصين تؤكد دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ رغم التظاهرات
عبرت الحكومة صينية عن دعمها للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام.
وتواجه لام احتجاجات قوية شارك فيها أكثر من مليون متظاهر للمطالبة بإلغاء مشروع قانون قدمته العام الماضي ينص على تسليم المطلوبين أمنيا إلى الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانغ إن بكين طالما دعمت العمل الذى تقوم به لام وحكومة هونغ كونغ وستواصل هذا الدعم.
يأتى هذا في وقت انضم فيه الناشط الطلابي المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ جوشوا وونغ الذي أطلقت السلطات سراحه أمس إلى المطالبين باستقالة لام.
وتقول لام إن هذا القانون ضروري للحيلولة دون تحول هونج كونج لملاذ للمجرمين بينما يرى المتظاهرون إن هذا القانون يفتح الباب لترحيل المعارضين إلى الصين.
إيران تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم خلال 10 أيام
قال المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب المتفق عليه عام 2015 خلال 10 أيام.
وبذلك تكون إيران قد خرقت الالتزام الرئيسي المفروض عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وهو الابقاء على مخزونها عند مستوي 300 كيلوغرام.
وأضاف كمالفندى أن طهران ضاعفت بالفعل إنتاجها أربع مرات.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحانى قد حذر الشهر الماضي من أن بلاده لن تبقى على التزامها بالاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وفرضها عقوبات على طهران.