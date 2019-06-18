وفاة محمد مرسي: مصر ترفض اتهامات بإهمال الرعاية الطبية للرئيس المصري السابق

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجمات خليج عمان والهجمات السابقة، والتي اتهمت الإدرة الأمريكيى إيران بالوقوف وراءها، بأنها محدودة.

وقال ترامب في لقاء مع صحيفة "تايم" الأمريكية يوم الإثنين: "حتى الآن ، كل الهجمات بسيطة للغاية".

وأكد أن أي عمل عسكري سيكون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه شكك في خوض حرب لحماية إمدادات النفط الدولية.

وكانت إيران أعلنت قبل ذلك بساعات تصعيدًا لبرنامجها النووي، قائلة إنها ستتخطى خلال 10 أيام الحد الأقصى لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب الذي تم تعيينه بموجب اتفاق علام 2015 النووي.

وقلل ترامب من أهمية خليج عمان بالنسبة للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية الآن مما كانت عليه الحال سابقا، وأضاف "نحصل على القليل جدا من النفط من تلك المنطقة قياسا بدول أخرى، نحن الآن مصدر للطاقة".