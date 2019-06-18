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وفاة محمد مرسي: مصر ترفض اتهامات بإهمال الرعاية الطبية للرئيس المصري السابق
ملخص
- وفاة محمد مرسي: مصر ترفض اتهامات بإهمال الرعاية الطبية للرئيس المصري السابق
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ترامب يصف تفجيرات خليج عمان بـ "البسيطة للغاية" ويوضح ان أي عمل عسكري سيكون لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجمات خليج عمان والهجمات السابقة، والتي اتهمت الإدرة الأمريكيى إيران بالوقوف وراءها، بأنها محدودة.
وقال ترامب في لقاء مع صحيفة "تايم" الأمريكية يوم الإثنين: "حتى الآن ، كل الهجمات بسيطة للغاية".
وأكد أن أي عمل عسكري سيكون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، لكنه شكك في خوض حرب لحماية إمدادات النفط الدولية.
وكانت إيران أعلنت قبل ذلك بساعات تصعيدًا لبرنامجها النووي، قائلة إنها ستتخطى خلال 10 أيام الحد الأقصى لمخزوناتها من اليورانيوم المخصب الذي تم تعيينه بموجب اتفاق علام 2015 النووي.
وقلل ترامب من أهمية خليج عمان بالنسبة للولايات المتحدة من الناحية الاستراتيجية الآن مما كانت عليه الحال سابقا، وأضاف "نحصل على القليل جدا من النفط من تلك المنطقة قياسا بدول أخرى، نحن الآن مصدر للطاقة".
عاجلالحوثيون: شن ثلاث هجمات بطائرات مسيرة على مدينة أبها ومطارها، والسعودية تعلن إسقاط جميع الطائرات
وفاة محمد مرسي: مصر ترفض اتهامات بإهمال الرعاية الطبية للرئيس المصري السابق محمد مرسي
رفضت مصر اتهامات من منظمات حقوقية دولية بعدم توفير الرعاية الطبية الكافية للرئيس السابق محمد مرسي ما أدى إلى وفاته أثناء إحدى جلسات محاكمته أمس.
واتهمت منظمة "هيومت رايتس واتش" السلطات المصري بالفشل في توفير الرعاية الطبية الكاملة لمرسي.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن المنظمة الحقوقية اتخذت من "تدوير الأكاذيب منهجا لها"، ووصفت تعقيبها على وفاة مرسي بـ "السقطة الجديدة".
وأردفت أن أن الحقوقية الدولية خلصت إلى أن مرسي توفي نتيجة للإهمال الطبي، "دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها"، معتبرة ذلك "استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية".