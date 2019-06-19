مصر تستنكر مطالبة الأمم المتحدة إجراء "تحقيق مستقل" بشأن وفاة مرسي، وهجوم بصاروخ على مقرات لشركات نفط كبرى في العراق

استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، إن هذا التصريحات تمثل "محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد". وكانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية دعت إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة مرسي أثناء محاكمته. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة". لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية اعتبر أن "هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية".
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مصر تستنكر مطالبة أممية بـ"تحقيق مستقل" في وفاة مرسي
استنكرت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، إن هذا التصريحات تمثل "محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".
وكانت مفوضية حقوق الإنسان الأممية دعت إلى إجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة مرسي أثناء محاكمته.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية: "أي وفاة مفاجئة في السجن يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة".
لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية اعتبر أن "هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية".
هجوم بصاروخ على مقرات لشركات نفط كبرى في العراق
أعلنت الشرطة العراقية أن صاروخا أصاب مقرا لشركات نفط كبرى في مدينة البصرة.
وبحسب الشرطة فإن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من العمال العراقيين في المجمع الذي توجد به مقرات لشركات من بينها إكسون موبيل الأمريكية.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.