مصر تستنكر مطالبة الأمم المتحدة إجراء "تحقيق مستقل" بشأن وفاة مرسي، وهجوم بصاروخ على مقرات لشركات نفط كبرى في العراق

أعلنت الشرطة العراقية أن صاروخا أصاب مقرا لشركات نفط كبرى في مدينة البصرة.

وبحسب الشرطة فإن الهجوم أسفر عن إصابة اثنين من العمال العراقيين في المجمع الذي توجد به مقرات لشركات من بينها إكسون موبيل الأمريكية.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.