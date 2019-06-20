الحوثيون يستهدفون إحدى أكبر محطات الكهرباء في السعودية بصاروخ، والبرلمان العربي يدعو لإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أن مسلحين قتلوا 17 شخصا في قرية تقع شمالي البلاد.

وأضافت السلطات أن جماعة إرهابية مسلحة شنت الهجوم مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن هناك عملية عسكرية كبيرة قيد التنفيذ لتأمين المنطقة.

يذكر أن الأجزاء الشمالية من بوركينا فاسو شهدت عددا من الهجمات مؤخرا، نفذ العديد منها مسلحون جهاديون.