الحوثيون يستهدفون إحدى أكبر محطات الكهرباء في السعودية بصاروخ، والبرلمان العربي يدعو لإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب
ملخص
- البرلمان العربي يدعو لإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب
- الحوثيون يستهدفون واحدة من أكبر محطات الكهرباء في السعودية بصاروخ
- الرئيس الصيني في كوريا الشمالية
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تصويت في مجلس الشيوخ على خطة ترامب لبيع أسلحة للسعودية والإمارات
قال أعضاء بالكونغرس الأمريكي إن مجلس الشيوخ سيجري تصويتا الخميس على تشريع يسعى لمنع تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب لإتمام صفقة مبيعات أسلحة قيمتها 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات.
وكان ترامب قد أعلن عن حالة طارئة مرتبطة بتهديدات من إيران كي يمضي في الصفقة رغم اعتراضات الكونغرس.
وأعلن زعيم الأغلبية ميتش مكونيل عن اتفاق لإجراء التصويت بعدما طرحت مجموعة أعضاء بينهم جمهوريون الشهر الماضي 22 تشريعا منفصلا اعتراضا على الصفقات.
وقال السناتور بوب منينديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الأعضاء يعملون أيضا على تشريع لتحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال إن لجنة العلاقات الخارجية ستبحث قريبا تشريعا ينتزع من ترامب أو أي رئيس غيره إمكانية استخدام سلطات الطوارئ لبيع سلاح لأي بلد غير أعضاء حلف شمال الأطلسي وشركاء رئيسيين آخرين محددين.
مصرع 17 في هجوم لـ "إرهابيين" في بوركينا فاسو
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أن مسلحين قتلوا 17 شخصا في قرية تقع شمالي البلاد.
وأضافت السلطات أن جماعة إرهابية مسلحة شنت الهجوم مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن هناك عملية عسكرية كبيرة قيد التنفيذ لتأمين المنطقة.
يذكر أن الأجزاء الشمالية من بوركينا فاسو شهدت عددا من الهجمات مؤخرا، نفذ العديد منها مسلحون جهاديون.
الرئيس الصيني في كوريا الشمالية
وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كوريا الشمالية في زيارة تستغرق يومين، وهي الأولى من نوعها لزعيم صيني إلى بيونغ يانغ خلال 14 عاما.
ومن المتوقع أن يجري الرئيس الصيني محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشان برنامج بيونغ يانغ النووي إضافة إلى القضايا الاقتصادية.
البرلمان العربي يدعو لإدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب
دعا البرلمان العربي الأمم المتحدة إلى إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب.
وحث البرلمانيون العرب، خلال اجتماع في القاهرة، إلى تحرك المجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة، لوقف ما وصفوه بالممارسات العدائية والإرهابية التي يمارسها الحوثيون ضد السعودية.
الحوثيون يستهدفون إحدى أكبر محطات الكهرباء في السعودية بصاروخ
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع يوم الأربعا، عن إطلاق صاروخ من نوع كروز على محطة كهرباء "الشقيق" في جازان بالسعودية، مشيرا إلى أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.
ولم يرد إلى الأن أي تعليق من السلطات السعودية.
وقال المتحدث الحوثي إن هذا الاستهداف يأتي ردا على ما وصفه بـ "جرائم العدوان والحصار على الشعب اليمني".
وتوعد سريع المملكة العربية السعودية بمفاجآت كبيرة تستهدف مواقع أكثر حساسية في حال استمر التصعيد.
وأعلن البيت الأبيض إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية، بعد إعلان جماعة الحوثي استهداف محطة كهربائية في جازان.وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "نحن نتابع الوضع عن كثب، ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".وتعد محطة الشقيق الكهربائية في جازان من أكبر المحطات السعودية الحديثة إذ لم يمض على تشغيلها بضعة أشهر، وتغذي المحطة مناطق جازان وعسير ونجران والباحة.