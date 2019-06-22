الناخبون في موريتانيا يختارون رئيسا جديدا، والشرطة في هونغ كونغ تتوعد بملاحقة المتظاهرين

قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إن التطرف اليميني أمسي في نفس درجة خطورة "العنف الإسلامي".

وأشار الوزير إلى أن حادثة مقتل سياسي في مدينة كاسيل على يد شخص يشتبه في كونه من اليمين المتشدد في وقت سابق من الشهر الجاري، قد دفعته إلى بذل كل ما بوسعه لزيادة الإجراءات الأمنية، مشددا على أن الدولة ملزمة بحماية من يتعرضون لتهديدات المتطرفين.

وكان عدد من الساسة المحليين الذين رحبوا باستقبال طالبي اللجوء في مدنهم قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل متطرفين يمينيين.