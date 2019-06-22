العاصمة الموريتانية
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الناخبون في موريتانيا يختارون رئيسا جديدا، والشرطة في هونغ كونغ تتوعد بملاحقة المتظاهرين

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ملخص

  1. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية
  2. الشرطة في هونغ كونغ تتوعد بملاحقة المتظاهرين

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  1. تحذير ألماني من خطر اليمين المتشدد

    قال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، إن التطرف اليميني أمسي في نفس درجة خطورة "العنف الإسلامي".

    وأشار الوزير إلى أن حادثة مقتل سياسي في مدينة كاسيل على يد شخص يشتبه في كونه من اليمين المتشدد في وقت سابق من الشهر الجاري، قد دفعته إلى بذل كل ما بوسعه لزيادة الإجراءات الأمنية، مشددا على أن الدولة ملزمة بحماية من يتعرضون لتهديدات المتطرفين.

    وكان عدد من الساسة المحليين الذين رحبوا باستقبال طالبي اللجوء في مدنهم قد تلقوا تهديدات بالقتل من قبل متطرفين يمينيين.

    جنازة سياسي ألماني
    Copyright: Reuters
    Image caption: أثار مقتل سياسي في مدينة كاسيل جدلا في ألمانيا حول اليمين المتشدد

  2. الشرطة في هونغ كونغ تتوعد بملاحقة المتظاهرين

    وصفت الشرطة في هونغ كونغ سلوك المتظاهرين الذين حاصروا مقرها يوم الجمعة بأنه غير قانوني وغير عقلاني، متوعدة بملاحقة من وقفوا وراء الحصار.

    هذا استبعد وزير العدل في هونغ كونغ إجراء تحقيق في مزاعم تعامل الشرطة بشكل وحشي مع المتظاهرين، ما قد يزيد وتيرة الاحتجاجات وفقا لمراسل بي بي سي.

  3. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الموريتانية

    فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أمام الناخبين في موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

    ولأول مرة منذ استقلال البلاد عام 1960 ستشهد موريتانيا تداولا سلميا للسلطة عبر صناديق الاقتراع حيث يحق لنحو مليون ونصف المليون ناخب التصويت لاختيار رئيس جديد خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.

    ويتوزع أكثر من 3700 مركز اقتراع في معظم أرجاء البلاد، بينما قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن هناك أكثر من مليون ونصف المليون مسجل ضمن سجلات الناخبين.

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