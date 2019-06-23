النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا تشير إلى تقدم وزير الدفاع السابق، والهند ترفض تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في موريتانيا تقدم محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع السابق والمرشح المدعوم من الحزب الحاكم، بنسبة 50.72 % وذلك بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في 86 % من مراكز الاقتراع.

وقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إن النتائج الأولية تشير إلى حصول سيدي محمد ولد بوبكر المرشح المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض على نسبة 18.54 % بينما حصل بيرام ولد الداه ولد أعبيدي الناشط في مجال مكافحة العبودية على 18.29 %.

وفي أول تعليق بعد إعلان ولد الغزواني نفسه رئيسا للبلاد، قال بيرام ولد الداه ولد أعبيدي إن تصريحات ولد الغزواني تشكل استباقاً للأحداث، مشيراً إلى أنه تأكد من أن اللجنة لا تزال عاكفة على فرز النتائج ولم تكملها.

ومن المنتظر أن يعقد مرشحو المعارضة في وقت لاحق الأحد اجتماعاً للخروج بموقف موحد من الانتخابات، وهو الاجتماع الذي قد يكشفون خلاله عما سموها خروقات كبيرة شابت عملية الاقتراع.