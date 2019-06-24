وزير الخارجية الأمريكي في الخليج للتشاور بشأن إيران، ومرشح لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يصف منافسه "بالجبان"

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية فى مستهل زيارة للخليج للتشاور مع من وصفهم "بالحلفاء" بشأن إيران.

وقبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية، كشف بومبيو عن الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم على إيران مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد إجراء مباحثات مع إيران.

كانت قد تصاعدت التوترات مع إيران عقب أسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي للتجسس وهو ما نفته واشنطن يوم الخميس.