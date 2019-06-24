وزير الخارجية الأمريكي في الخليج للتشاور بشأن إيران، ومرشح لتولي رئاسة وزراء بريطانيا يصف منافسه "بالجبان"

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية فى مستهل زيارة للخليج للتشاور مع من وصفهم "بالحلفاء" بشأن إيران. وقبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية، كشف بومبيو عن الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم على إيران مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد إجراء مباحثات مع إيران. كانت قد تصاعدت التوترات مع إيران عقب أسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي للتجسس وهو ما نفته واشنطن يوم الخميس.
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وزير الخارجية الأمريكي في الخليج للتشاور مع "الحلفاء" بشأن إيران
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية فى مستهل زيارة للخليج للتشاور مع من وصفهم "بالحلفاء" بشأن إيران.
وقبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى السعودية، كشف بومبيو عن الإعلان عن عقوبات اقتصادية جديدة اليوم على إيران مشددا في الوقت نفسه على أن واشنطن تريد إجراء مباحثات مع إيران.
كانت قد تصاعدت التوترات مع إيران عقب أسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي للتجسس وهو ما نفته واشنطن يوم الخميس.
مرشح لرئاسة الوزراء في بريطانيا لمنافسه: لا تكن جبانا
وصف جيرمي هانت وهو أحد مرشحين اثنين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي - منافسه بوريس جونسون بالجبان.
واتهم هانت، جونسون بمحاولة التهرب من مناظرة تليفزيونية مباشرة هذا الأسبوع.
ورفض مؤيدو جونسون هذه الاتهامات.
وقال وزير الدفاع توبياس إلوود لبي بي سي إن أكثر من 10 أعضاء من حزب المحافظين ينون إسقاط الحكومة إذا مضى رئيس الوزراء قدما في خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وكان جونسون، قد كرر عزمه المضي قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر /تشرين الأول، حتى بدون اتفاق.