روحاني: زعماء إيران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج، والسلطات المصرية تلقي القبض على ناشطين بتهمة التورط في "مخطط لضرب الاقتصاد"

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق وحسام مؤنس، الصحفي والناشط السياسي، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين بتهمة التورط في "مخطط يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تدار من قبل قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه مصري أي ما يزيد عن 10 ملايين جنيه استرليني، وفقا للبيان.

إلا أن عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، قال في مقابلة مع بي بي سي إن ما يحدث هو جزء من سياق عام في مصر منذ فترة طويلة، يشمل حصارا للحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة وغيرها.