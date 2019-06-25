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روحاني: زعماء إيران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج، والسلطات المصرية تلقي القبض على ناشطين بتهمة التورط في "مخطط لضرب الاقتصاد"
ملخص
- روحاني ردا على العقوبات الأمريكية: قادة إيران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج كزعماء دول أخرى
- السلطات المصرية تلقي القبض على ناشطين وصحفيين بتهمة "التورط في مخطط لضرب الاقتصاد"
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السلطات المصرية تلقي القبض على ناشطين بتهمة التورط في "مخطط لضرب الاقتصاد"
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على زياد العليمي، عضو مجلس الشعب السابق وحسام مؤنس، الصحفي والناشط السياسي، إضافة إلى ستة أشخاص آخرين بتهمة التورط في "مخطط يهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطني".
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه تم استهداف 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تدار من قبل قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، تقدر حجم الاستثمارات فيه بربع مليار جنيه مصري أي ما يزيد عن 10 ملايين جنيه استرليني، وفقا للبيان.
إلا أن عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، قال في مقابلة مع بي بي سي إن ما يحدث هو جزء من سياق عام في مصر منذ فترة طويلة، يشمل حصارا للحريات العامة ومن بينها حرية الصحافة وغيرها.
روحاني: قادة إيران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج على عكس زعماء دول أخرى
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية الاخيرة على بلاده تظهر مدى تهافت حديث واشنطن عن رغبتها في الحوار، واصفا البيت الأبيض بالمعاق ذهنيا.
وشدد روحاني في كلمة له على عدم جدوى العقوبات التي فرضت أمس على المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، لأن "الأخير لا يملك غير ثروة محدودة داخل إيران" مضيفا أن " قادتنا لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج على عكس ما يفعل زعماء دول أخرى".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد وقع يوم أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران في ظل تنامي التوتر بين البلدين.