قتلى وجرحى في صفوف الأمن المصري إثر هجوم في شمال سيناء، وغانا تتعادل مع بنين بهدفين لكل فريق في كأس الأمم الأفريقية

افتتح المنتخب الغاني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر بالتعادل مع بنين بهدفين لكل فريق في نتيجة لم ترق إلى تطلعات عشاق فريق النجوم السوداء. وتلعب غانا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا المنتخب الكاميروني حامل اللقب الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
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غانا تتعادل مع بنين بهدفين لكل فريق في كأس أمم أفريقيا
افتتح المنتخب الغاني لكرة القدم مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر بالتعادل مع بنين بهدفين لكل فريق في نتيجة لم ترق إلى تطلعات عشاق فريق النجوم السوداء.
وتلعب غانا في المجموعة السادسة التي تضم أيضا المنتخب الكاميروني حامل اللقب الذي استهل مشواره في البطولة بالفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد.
قتلى وجرحى في صفوف الأمن المصري إثر هجوم في شمال سيناء
قالت مصادر أمنيه مصرية إن هجوما نفذته عناصر متشددة على عدد من النقاط الأمنية في مدينة العريش شمالي سيناء أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية آخرين.
وأضافت المصادر أن الهجوم الذي استهدف أربع نقاط أمنية أسفر كذلك عن مقتل ستة من المسلحين، وأن القتلى والمصابين من القوات الأمنية نقلوا إلى المستشفى العسكري في العريش.