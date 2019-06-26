قتلى وجرحى في صفوف الأمن المصري إثر هجوم في شمال سيناء، وغانا تتعادل مع بنين بهدفين لكل فريق في كأس الأمم الأفريقية

قالت مصادر أمنيه مصرية إن هجوما نفذته عناصر متشددة على عدد من النقاط الأمنية في مدينة العريش شمالي سيناء أسفر عن مقتل ستة جنود وإصابة ثمانية آخرين.

وأضافت المصادر أن الهجوم الذي استهدف أربع نقاط أمنية أسفر كذلك عن مقتل ستة من المسلحين، وأن القتلى والمصابين من القوات الأمنية نقلوا إلى المستشفى العسكري في العريش.