إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل نظام تحديد المواقع في المجال الجوي الإسرائيلي، وليبيا: قوات حكومة الوفاق تعلن استعادة بلدة غريان من قوات حفتر
ملخص
- بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي
- إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل نظام تحديد المواقع في المجال الجوي الإسرائيلي
- قوات حكومة الوفاق تعلن استعادة بلدة غريان من قوات حفتر
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قوات حكومة الوفاق تعلن استعادة بلدة غريان من قوات حفتر
أعلنت القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا أنها استعادت بلدة غريان جنوب العاصمة طرابلس.
وكانت هذه البلدة القاعدة الأمامية الرئيسية للهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا على طرابلس بقيادة خليفة حفتر، ولم يعترف المسلحون المؤيدون لحفتر بعد بفقدان غريان.
إسرائيل تتهم روسيا بتعطيل نظام تحديد المواقع في المجال الجوي الإسرائيلي
ألقت إذاعة الجيش الإسرائيلي باللوم على روسيا في تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي.
وقالت الإذاعة إنها تعتقد أن التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية.
وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية قالت إن هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن غوريون في تل أبيب.
من جانبه، وصف سفير روسيا في إسرائيل هذا الاتهام بأنه أخبار مزيفة، وقال إنه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد.
يذكر أن موسكو كانت مسؤولة في الماضي عن حوادث مماثلة في النرويج وفنلندا.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحث إيران على الالتزام بالاتفاق النووي
حثت الدول الأوروبية الثلاث، التي ساعدت في التفاوض بشأن الملف النوويالايراني، طهران على مواصلة التزامها بالاتفاق. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن ذلك يثير قلقها العميق.
ومن جانبها، قالت ايران إن مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب سيتعدى اليوم الحد المسموح به بموجب اتفاق عام 2015.
لكن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اتهم أوروبا بعدم حماية بلاده من العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ تخليها عن الاتفاق العام الماضي.
ويقول مراسل بي بي سي الدبلوماسي إن هناك مخاطرمن أن تؤدي المواجهة بشان الاتفاق النووي إلى تفاقم التوتر الإقليمي الناجم عن الهجمات الاخيرة على ناقلتي نفط.