انطلاق قمة مجموعة العشرين وسط توترات دولية، وخفض عقوبة إيقاف اللاعب المصري عمرو وردة

انطلقت اجتماعات قادة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات تتعلق بالتجارة والتوترات السياسية وتغير المناخ.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة.

كما يلتقي ترامب ايضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مرتقب، بعد توتر العلاقات لإصرار أنقرة على الحصول على منظومة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها.

ويلتقى ترامب، السبت، نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت تدور فيه مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.