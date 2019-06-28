انطلاق قمة مجموعة العشرين وسط توترات دولية، وخفض عقوبة إيقاف اللاعب المصري عمرو وردة

الاتحاد المصري لكرة القدم: خفض عقوبة إيقاف عمرو وردة
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الاتحاد المصري لكرة القدم: خفض عقوبة إيقاف عمرو وردة
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خفض عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب عمرو وردة لتقتصر على الدور الأول فقط من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا.
كان الاتحاد قد أعلن الأربعاء الماضي استبعاد وردة من معسكر المنتخب لأسباب أخلاقية، وهو نفس اليوم الذي تغلب فيه المنتخب المصري على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد ليحجز المنتخب المصري مقعده في دور الستة عشر من البطولة.
تركيا تقول إن قواتها قصفت مواقع للجيش السوري في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، وذلك ردا على قصف الأخير نقاط مراقبة تركية بإدلب الخميس مما أسفر عن مقتل جندى واحد و إصابة ثلاثة أخرين.
وتعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم "بأقسى صورة ".
وتنشر تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة لمتابعة سير تطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ 2017 .
وتشن القوات السورية هجوما منذ أبريل / نيسان الماضي لاستعادة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة .
انطلاق قمة مجموعة العشرين وسط توترات دولية
انطلقت اجتماعات قادة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات تتعلق بالتجارة والتوترات السياسية وتغير المناخ.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة.
كما يلتقي ترامب ايضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مرتقب، بعد توتر العلاقات لإصرار أنقرة على الحصول على منظومة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها.
ويلتقى ترامب، السبت، نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت تدور فيه مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.
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time_stated_uk
الاتحاد المصري لكرة القدم: خفض عقوبة إيقاف عمرو وردة
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم خفض عقوبة الإيقاف الموقعة على اللاعب عمرو وردة لتقتصر على الدور الأول فقط من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا.
كان الاتحاد قد أعلن الأربعاء الماضي استبعاد وردة من معسكر المنتخب لأسباب أخلاقية، وهو نفس اليوم الذي تغلب فيه المنتخب المصري على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد ليحجز المنتخب المصري مقعده في دور الستة عشر من البطولة.
تركيا تقول إن قواتها قصفت مواقع للجيش السوري في إدلب
أعلنت وزارة الدفاع التركية، قصف مواقع تابعة للجيش السوري، وذلك ردا على قصف الأخير نقاط مراقبة تركية بإدلب الخميس مما أسفر عن مقتل جندى واحد و إصابة ثلاثة أخرين.
وتعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم "بأقسى صورة ".
وتنشر تركيا في تلك المنطقة 12 نقطة مراقبة لمتابعة سير تطبيق وقف إطلاق النار المتفق عليه منذ 2017 .
وتشن القوات السورية هجوما منذ أبريل / نيسان الماضي لاستعادة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة .
انطلاق قمة مجموعة العشرين وسط توترات دولية
انطلقت اجتماعات قادة مجموعة الـ20 في مدينة أوساكا باليابان، حيث يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات تتعلق بالتجارة والتوترات السياسية وتغير المناخ.
ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة.
كما يلتقي ترامب ايضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مرتقب، بعد توتر العلاقات لإصرار أنقرة على الحصول على منظومة الدفاع الجوي "إس-400" من روسيا، وتهديد واشنطن بفرض عقوبات عليها.
ويلتقى ترامب، السبت، نظيره الصيني شي جين بينغ في وقت تدور فيه مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.