المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، وترامب : لن نفرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية

قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر، إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وستمنع السفن التركية من الرُسُو في موانيء بليبيا.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن قواته ستهاجم أي وجود عسكري تركي وستستهدف "الأهداف الاستراتيجية التركية على الأراضي الليبية" بما في ذلك الشركات والمشروعات التركية.

وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس والتي وجهت يوم الأربعاء ضربة لقوات حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة في هجوم بدأ قبل ثلاثة أشهر.