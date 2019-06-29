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المجلس العسكري السوداني يعلن استعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، وترامب : لن نفرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية
ملخص
- المجلس العسكري السوداني يبدى استعدادا لاستئناف المفاوضات مع المحتجين
- ترامب : لن نفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية
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قوات حفتر تتعهد باستهداف "الأهداف الاستراتيجية التركية" في ليبيا
قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا التي يقودها القائد العسكري خليفة حفتر، إن قواته ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وستمنع السفن التركية من الرُسُو في موانيء بليبيا.
وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن قواته ستهاجم أي وجود عسكري تركي وستستهدف "الأهداف الاستراتيجية التركية على الأراضي الليبية" بما في ذلك الشركات والمشروعات التركية.
وتدعم تركيا الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس والتي وجهت يوم الأربعاء ضربة لقوات حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة في هجوم بدأ قبل ثلاثة أشهر.
مقتل أكثر من 20 مسلحا مواليا للحكومة الأفغانية
قُتل أكثر من عشرين مسلحا مواليا للحكومة الأفغانية في هجوم يُعتقد أن حركة طالبان نفذته بمقاطعة بغلان Baghlan.
وقال حاكم مقاطعة نهرين إن طالبان شنت هجومًا واسع النطاق استمر لساعات عدة على نقاط التفتيش التابعة لما يعرف بقوات "الانتفاضة العامة" في المنطقة.
وتساعد هذه القوات الحكومة المحلية في حفظ الأمن.
ومن المقرر أن تعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة الجولة السابعة من المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في أفغانستان.
ويشارك في المباحثات ممثلون عن الولايات المتحدة وحركة طالبان.
المجلس العسكري السوداني يبدي استعدادا لاستئناف المفاوضات مع المحتجين
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المقترح الجديد الذي قدمه الاتحاد الأفريقي بشأن الفترة الانتقالية مناسب لاستئناف المفاوضات مع المعارضة التي تطالبه بتسليم السلطة إلى مدنيين.
ووصف المتحدّث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي المقترح الذى صاغه مسؤولون من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بأنه يمكن أن يشكل قاعدة للتفاوض بشأن تشكيل حكومة انتقالية.
ويتضمن المقترح تشكيل هيئة انتقالية تراقب عملية التحول إلى الحكم المدني، وتتكون هذه الهيئة من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين فضلا عن شخصية مستقلة.
وقد توقفت المفاوضات في مايو/أيار الماضي، بسبب خلافات بين المجلس العسكري و"تحالف الحرية والتغيير" حول حصة "الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي.
ترامب: لن نفرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تفرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية على الأقل في الوقت الحالي.
وأضاف ترامب أن اشنطن وبكين سيواصلان المفاوضات لحل الخلاف التجاري بينهما والذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
تصريحات ترامب جاءت في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين والتي تختتم أعمالها اليوم في مدينة أوساكا اليابانية.
ومن غير الواضح حجم التسهيلات التي قدمها الرئيس الصيني لترامب الذى هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليار دولار.