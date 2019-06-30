الحوثيون يستهدفون جازان وأبها جنوبي السعودية، واستعدادات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لمظاهرات المعارضة

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء تطبيق قاعد سيكون من شأن العمل بها السماح للعاملين في مجال الرعاية الطبية الامتناع عن المشاركة في إجراءات طبية تعارض قناعاتهم الدينية أو الأخلاقية.

وكان من المفترض أن يتم تطبيق القاعدة، المعروفة باسم قاعدة الضمير، في الأول من يوليو/ تموز إلا أنه سيتم إرجاء الأمر إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حيث أن محكمة في ولاية كاليفورنيا تنظر في دعوى قانونية ضد القاعدة.

ويدافع المحافظون المتدينون في الولايات المتحدة عن القاعدة بينما يرى معارضون إنها قد تشكل خطرا على المرضى الذين يسعون إلى الحصول على أدوية منع الحمل أو عمليات الإجهاض أو العقاقير الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.