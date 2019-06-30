مباشر
الحوثيون يستهدفون جازان وأبها جنوبي السعودية، واستعدادات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لمظاهرات المعارضة
ملخص
- الحوثيون يستهدفون جازان وأبها جنوبي السعودية
- استعدادات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لتظاهرات المعارضة
- إدارة ترامب ترجئ تطبيق "قاعدة الضمير" الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إدارة ترامب ترجئ تطبيق "قاعدة الضمير" الخاصة بالعاملين في قطاع الصحة
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء تطبيق قاعد سيكون من شأن العمل بها السماح للعاملين في مجال الرعاية الطبية الامتناع عن المشاركة في إجراءات طبية تعارض قناعاتهم الدينية أو الأخلاقية.
وكان من المفترض أن يتم تطبيق القاعدة، المعروفة باسم قاعدة الضمير، في الأول من يوليو/ تموز إلا أنه سيتم إرجاء الأمر إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل حيث أن محكمة في ولاية كاليفورنيا تنظر في دعوى قانونية ضد القاعدة.
ويدافع المحافظون المتدينون في الولايات المتحدة عن القاعدة بينما يرى معارضون إنها قد تشكل خطرا على المرضى الذين يسعون إلى الحصول على أدوية منع الحمل أو عمليات الإجهاض أو العقاقير الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.
استعدادات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لتظاهرات المعارضة
استبقت السلطات السودانية التظاهرات التي دعت لها قوى المعارضة اليوم ونشرت قوات أمنية في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم وغيرها من مدن البلاد.
وانتشرت تشكيلات عسكرية مكونة من قوات الدعم السريع والشرطة والجيش والأمن في شوارع رئيسية في العاصمة بالإضافة الى عدد من المرافق الحيوية.
كما بدت حركة السير صباح اليوم أقل من المعتاد فيما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها.
الحوثيون يستهدفون جازان وأبها جنوبي السعودية
قالت قناة المسيرة التابعة للحركة الحوثية في اليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا بطائرات مسيرة مطاري مدينتي جازان وأبها جنوبي السعودية.
ونقلت القناة عن مسؤول في الحركة إن العمليات الهجومية تسببت في تعطيل الملاحة بالمطارين.
إلا أن وكالة الأنباء السعودية نقلت عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الرياض في اليمن إن الدفاعات الجوية للملكة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة اطلقها مسلحو الحركة الحوثية في اليمن صوب جازان.
كذلك نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤولين في التحالف قولهم إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه منطقة سكنية في عسير التي تقع بها مدينة أبها.