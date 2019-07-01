جائزتان لبي بي سي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ووفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

فازت إذاعة بي بي سي عربي بجائزتين من جوائز المهرجان العربي\nللإذاعة والتلفزيون (أسبو). وقد منحت الجائزة الأولى عن فئة موجز الأنباء لنشرة بي بي سي العصرية "غلوبال\nنيوزبيت"، بينما أحرزت إذاعة بي بي سي عربي المرتبة الثانية في فئة البرامج\nالحوارية عن برنامج "عنها في نصف ساعة". وتسلم الجائزتين عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي عربي في\nالاحتفال الذي أقيم بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية. ويعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكبر\nمسابقة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.
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بي بي سي تحصد جائزتين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
فازت إذاعة بي بي سي عربي بجائزتين من جوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون (أسبو).
وقد منحت الجائزة الأولى عن فئة موجز الأنباء لنشرة بي بي سي العصرية "غلوبال نيوزبيت"، بينما أحرزت إذاعة بي بي سي عربي المرتبة الثانية في فئة البرامج الحوارية عن برنامج "عنها في نصف ساعة".
وتسلم الجائزتين عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي عربي في الاحتفال الذي أقيم بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية.
ويعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكبر مسابقة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.
وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن 70 عاما
توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن 70 عاما.
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اشتباكات بين شرطة هونغ كونغ ومتظاهرين
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وكان المحتجون قد قاموا بغلق الطرق الرئيسية للتعبير عن رفصهم لمقترح بتسليم المجرمين والمشتبه بهم إلى الصين.