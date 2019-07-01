جائزتان لبي بي سي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ووفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

فازت إذاعة بي بي سي عربي بجائزتين من جوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون (أسبو).

وقد منحت الجائزة الأولى عن فئة موجز الأنباء لنشرة بي بي سي العصرية "غلوبال نيوزبيت"، بينما أحرزت إذاعة بي بي سي عربي المرتبة الثانية في فئة البرامج الحوارية عن برنامج "عنها في نصف ساعة".

وتسلم الجائزتين عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي عربي في الاحتفال الذي أقيم بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية.

ويعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكبر مسابقة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.