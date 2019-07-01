تظاهرات في هونغ كونغ
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جائزتان لبي بي سي في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ووفاة الفنان المصري عزت أبو عوف

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  1. بي بي سي تحصد جائزتين في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

    فازت إذاعة بي بي سي عربي بجائزتين من جوائز المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون (أسبو).

    وقد منحت الجائزة الأولى عن فئة موجز الأنباء لنشرة بي بي سي العصرية "غلوبال نيوزبيت"، بينما أحرزت إذاعة بي بي سي عربي المرتبة الثانية في فئة البرامج الحوارية عن برنامج "عنها في نصف ساعة".

    وتسلم الجائزتين عادل سليمان رئيس تحرير إذاعة بي بي سي عربي في الاحتفال الذي أقيم بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية.

    ويعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكبر مسابقة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.

    المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
    Copyright: BBC
    Image caption: يعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أكبر مسابقة للأعمال الإذاعية والتلفزيونية في العالم العربي.

  2. وفاة الفنان المصري عزت أبو عوف عن 70 عاما

    توفي الفنان المصري عزت أبو عوف في أحد مستشفيات القاهرة عن 70 عاما.

    وشارك أبو عوف في الكثير من الأفلام والمسلسلات المصرية مثل "أيس كريم في جليم" و "هوانم جاردن سيتي"

  3. اشتباكات بين شرطة هونغ كونغ ومتظاهرين

    شهدت الاحتفالات بعودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني تظاهرات شابهها العنف.

    وحاولت الشرطة استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين الذين حاولوا التوجه إلى مقر المجلس التشريعي.

    وكان المحتجون قد قاموا بغلق الطرق الرئيسية للتعبير عن رفصهم لمقترح بتسليم المجرمين والمشتبه بهم إلى الصين.

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