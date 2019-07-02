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التحالف السعودي: إصابة 9 أشخاص في هجوم للحوثيين على مطار أبها، ولقاء حاسم بين تونس وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية

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  1. التحالف السعودي: إصابة 9 أشخاص في هجوم للحوثيين على مطار أبها

    أفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإصابة 9 أشخاص في هجوم شنه مسلحو حركة أنصار الله الحوثية باليمن على مطار أبها جنوب غربي المملكة.

    وكانت وسائل إعلام موالية للحركة الحوثية قد قالت إن مسلحي الحركة استهدفوا بطائرات مسيرة مطار المدينة ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة الجوية فيه.

    وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من الهجمات التي شنتها الحركة الحوثية بطائرات مسيرة على جنوب السعودية التي تقود تحالفا مواليا للرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجه المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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