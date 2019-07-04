احتجاز ناقلة نفط "كانت في طريقها لسوريا" عبر جبل طارق، وهيومن رايتس وتش تندد بأوضاع آلاف السجناء العراقيين

نددت منظمة هيومن رايتس وتش بـ"الظروف المهينة التي ترقى إلى حد سوء المعاملة" الخاصة بآلاف السجناء العراقيين في محافظة نينوى، والمتهم معظمهم بارتكاب جرائم متعلقة "بالإرهاب".

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات العراقية إلى ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز.

وكانت مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، خاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن يتمكن الجيش العراقي والقوات الموالية له من استعادة السيطرة على المدينة من قبضة التنظيم المتشدد.