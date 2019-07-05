تركيا: عملية استلام منظومة الدفاع الروسية ستبدأ قريبا...الأمم المتحدة: تقارير عن إطلاق حراس ليبيين النار على فارين من قصف مركز اللاجئين والنازحين في تاجوراء

الأمم المتحدة: تقارير عن إطلاق حراس ليبيين النار على لاجئين ونازحين فارين من قصف تاجوراء
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قالت الأمم المتحدة
يوم الخميس إن لديها معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ونازحين كانوا
يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأودى بحياة
ما لا يقل عن 53 شخصا بينهم ستة أطفال.
وذكر تقرير لمكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز تعرض لضربتين جويتين في وقت متأخر
من مساء يوم الثلاثاء إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم
حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.
ونفت وزارة الداخلية
في طرابلس ذلك بشكل قاطع في بيان.
وتبادلت حكومة الوفاق
المعترف بها دوليا والقوات الموالية للجنرال خليفة حفتر الاتهامات بتنفيذ الهجوم.
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تركيا: عملية استلام منظومةS-400 الروسية ستبدأ قريبا
أعلنت الرئاسة
التركية أن عملية استلام تركيا منظومة الدفاع الروسية S-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بشكل فعّال.
ونقلت وكالة
الأناضول التركية عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قوله إن وزارة الدفاع تعمل حاليا على دراسة أماكن نشر
أول دفعة من تلك المنظومة المتقدمة.
ونقلت رويترز عن
وسائل إعلام تركية أنه سيتم تحميل أول دفعة على طائرات شحن يوم الأحد من قاعدة
جوية روسية وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.
يُذكر أن أنقرة قررت
شراء منظومة S-400الصاروخية من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع
الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.
وثار خلاف بين أنقرة
وواشنطن بشأن الصفقة التركية-الروسية، إذ تقول واشنطن إن تلك الصواريخ لا تلائم دفاعات
حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات تساعد تركيا
في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.
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أسعار الوقود: زيادة في أسعار البنزين والمنتجات النفطية في مصر للمرة الخامسة منذ 2014
أعلنت الحكومة المصرية تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي.
وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 في المئة.
وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو/تموز 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية.
ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات.
الأمم المتحدة: تقارير عن إطلاق حراس ليبيين النار على لاجئين ونازحين فارين من قصف تاجوراء
قالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن لديها معلومات بأن حراسا ليبيين أطلقوا النار على لاجئين ونازحين كانوا يحاولون الهرب من الهجوم الجوي الذي أصاب مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأودى بحياة ما لا يقل عن 53 شخصا بينهم ستة أطفال.
وذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المركز تعرض لضربتين جويتين في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرا كان يضم حوالي 120 لاجئا ومهاجرا.
ونفت وزارة الداخلية في طرابلس ذلك بشكل قاطع في بيان.
وتبادلت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والقوات الموالية للجنرال خليفة حفتر الاتهامات بتنفيذ الهجوم.
تركيا: عملية استلام منظومةS-400 الروسية ستبدأ قريبا
أعلنت الرئاسة التركية أن عملية استلام تركيا منظومة الدفاع الروسية S-400 ستبدأ قريباً، وسيجري تشغيلها بشكل فعّال.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن قوله إن وزارة الدفاع تعمل حاليا على دراسة أماكن نشر أول دفعة من تلك المنظومة المتقدمة.
ونقلت رويترز عن وسائل إعلام تركية أنه سيتم تحميل أول دفعة على طائرات شحن يوم الأحد من قاعدة جوية روسية وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.
يُذكر أن أنقرة قررت شراء منظومة S-400الصاروخية من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة.
وثار خلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن الصفقة التركية-الروسية، إذ تقول واشنطن إن تلك الصواريخ لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضا لشرائها.