كأس الأمم الإفريقية: مصر تلتقي جنوب إفريقيا ونيجيريا تواجه الكاميرون في دور الستة عشر

أقيل محافظ البنك المركزي التركي مراد جتينقايا من منصبه. وذكر مرسوم رئاسي أنه تم تعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه. وجاء هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان معارضَته لسياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهده بطرح ما وصفه بحل حاسم قريب لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ أربعة وعشرون بالمئة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن إردوغان ووزير ماليته طلبا من المحافظ السابق للبنك المركزي تقديم استقالته، لكنه رفض تقديمها.

يُذكر أن الليرة التركية خشرت نحو ثلاثين في المئة من قيمتها العام الماضي، وتراجعت تسعة بالمئة منذ بداية العام الحالي.