كأس الأمم الإفريقية: مصر تلتقي جنوب إفريقيا ونيجيريا تواجه الكاميرون في دور الستة عشر

أقيل محافظ البنك
المركزي التركي مراد جتينقايا من منصبه. وذكر مرسوم رئاسي أنه تم تعيين نائبه مراد
أويسال بدلا منه. وجاء هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان معارضَته
لسياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهده بطرح ما وصفه بحل حاسم قريب لخفض أسعار
الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ أربعة وعشرون بالمئة.
ونقلت وكالة رويترز
عن مسؤولين أن إردوغان ووزير ماليته طلبا من المحافظ السابق للبنك المركزي تقديم استقالته،
لكنه رفض تقديمها.
يُذكر أن الليرة
التركية خشرت نحو ثلاثين في المئة من قيمتها العام الماضي، وتراجعت تسعة بالمئة منذ
بداية العام الحالي.
أمريكا تطالب زعيم عصابة المخدرات المكسيكي "إل تشابو" بـ 12.6 مليار دولار
يسعى ممثلو الادعاء
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصول على 12.6 مليار دولار من تاجر المخدرات المكسيكي المدان خواكين إل تشابو جوزمان.
وتستند مساعي الادعاء
للحصول على هذا المبلغ إلى كمية الكوكايين والماريجونا والهيروين التي يعتقد أن منظمته
"كارتوه سينالوا" قد هربتها إلى الولايات المتحدة.
ولا يعرف بالتحديد
ما هي الأصول التي يمتلكها جوزمان.
ويقبع جوزمان في
السجن في الولايات المتحدة منذ تسلمه من المكسيك في 2017. وقد أدين بتهمة تهريب المخدرات
وغسل الأموال في شباط / فبراير، وسيصدر الحكم عليه في السابع عشر من يوليو/ تموز الجاري.
AFPCopyright: AFP
كأس الأمم الإفريقية: مصر تلتقي جنوب إفريقيا والكاميرون تواجه نيجيريا في دور الستة عشر
تتواصل اليوم لقاءات
دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر، حيث يلتقي المنتخب المصري مع
نظيره الجنوب إفريقي.
كما يلتقي المنتخب
الكاميروني مع نظيره النيجيري. وكان منتخب المغرب وَدّع البطولة أمس - في مفاجأة كبيرة
- على يد منتخب بنين، الذي تأهل لربع النهائي لمواجهة السنغال.
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إقالة محافظ البنك المركزي التركي
أقيل محافظ البنك المركزي التركي مراد جتينقايا من منصبه. وذكر مرسوم رئاسي أنه تم تعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه. وجاء هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان معارضَته لسياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهده بطرح ما وصفه بحل حاسم قريب لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ أربعة وعشرون بالمئة.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن إردوغان ووزير ماليته طلبا من المحافظ السابق للبنك المركزي تقديم استقالته، لكنه رفض تقديمها.
يُذكر أن الليرة التركية خشرت نحو ثلاثين في المئة من قيمتها العام الماضي، وتراجعت تسعة بالمئة منذ بداية العام الحالي.
أمريكا تطالب زعيم عصابة المخدرات المكسيكي "إل تشابو" بـ 12.6 مليار دولار
يسعى ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصول على 12.6 مليار دولار من تاجر المخدرات المكسيكي المدان خواكين إل تشابو جوزمان.
وتستند مساعي الادعاء للحصول على هذا المبلغ إلى كمية الكوكايين والماريجونا والهيروين التي يعتقد أن منظمته "كارتوه سينالوا" قد هربتها إلى الولايات المتحدة.
ولا يعرف بالتحديد ما هي الأصول التي يمتلكها جوزمان.
ويقبع جوزمان في السجن في الولايات المتحدة منذ تسلمه من المكسيك في 2017. وقد أدين بتهمة تهريب المخدرات وغسل الأموال في شباط / فبراير، وسيصدر الحكم عليه في السابع عشر من يوليو/ تموز الجاري.
كأس الأمم الإفريقية: مصر تلتقي جنوب إفريقيا والكاميرون تواجه نيجيريا في دور الستة عشر
تتواصل اليوم لقاءات دور الستة عشر في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الجنوب إفريقي.
كما يلتقي المنتخب الكاميروني مع نظيره النيجيري. وكان منتخب المغرب وَدّع البطولة أمس - في مفاجأة كبيرة - على يد منتخب بنين، الذي تأهل لربع النهائي لمواجهة السنغال.