6 قتلى وعشرات المصابين في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان، والمنتخب الجزائري يسعى إلى أن يكون أول فريق عربي يتأهل لدور الـ8

بدأ الناخبون في اليونان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي قد تشهد تحديا كبيرا للحكومة اليسارية من قبل ائتلاف المعارضة اليميني.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدما كبيرا للحزب الديمقراطي اليميني الكبير وذلك وسط تزايد الانتقادات لحزب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس بعد تقبله اتخاذ اجراءات تقشفية رغم معارضته لها.