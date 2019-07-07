6 قتلى وعشرات المصابين في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان، والمنتخب الجزائري يسعى إلى أن يكون أول فريق عربي يتأهل لدور الـ8

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الغيني في دور ال16\nمن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر ويغيب عن تشكيلة المنتخب الغيني، متوسط ميدان ليفربول نابي\nكيتا بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء دور المجموعات. ويسعى الفريق الجزائري إلى أن يكون أول فريق عربي يتأهل إلى\nالدور ربع النهائي وذلك بعد خروج منتخبي مصر والمغرب. هذا وسيواجه الفريق التونسي غدا نظيره الغاني.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
هل تكون الجزائر أول فريق عربي يتأهل لدور الـ8 ؟
يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم نظيره الغيني في دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر
ويغيب عن تشكيلة المنتخب الغيني، متوسط ميدان ليفربول نابي كيتا بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء دور المجموعات.
ويسعى الفريق الجزائري إلى أن يكون أول فريق عربي يتأهل إلى الدور ربع النهائي وذلك بعد خروج منتخبي مصر والمغرب.
هذا وسيواجه الفريق التونسي غدا نظيره الغاني.
6 قتلى وعشرات المصابين في تفجير انتحاري شرقي أفغانستان
أفادت الحكومة الأفغانية بسقوط 6 قتلى في صفوف قوات الأمن وإصابة عشرات آخرين في تفجير انتحاري وقع بمدينة غزني شرقي البلاد.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الذي جاء بالتزامن مع الاجتماعات التي تستضيفها قطر بين ممثلي الحركة وعدد من الشخصيات الأفغان.
بدء الانتخابات التشريعية في اليونان
بدأ الناخبون في اليونان في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي قد تشهد تحديا كبيرا للحكومة اليسارية من قبل ائتلاف المعارضة اليميني.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدما كبيرا للحزب الديمقراطي اليميني الكبير وذلك وسط تزايد الانتقادات لحزب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس بعد تقبله اتخاذ اجراءات تقشفية رغم معارضته لها.