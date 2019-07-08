قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من رصد طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة بالقرب من منطقة " زوكيم" على حدود شمال القطاع مع الجانب الإسرائيلي وأنه نجح في إسقاطها ونقلها للفحص. وقال أفخاي إدرعي المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب له" رصدت قوة عسكرية طائرة تسللت من قطاع غزة حيث تم اسقاطها من قبل قوات الجيش وتم نقلها للفحص". وتجدر الإشارة إلى أنه لم ترد أية معلومات أو توضيح من الجانب الفلسطيني بخصوص تلك الحادثة.
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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة"انطلقت من غزة"
قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من رصد طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة بالقرب من منطقة " زوكيم" على حدود شمال القطاع مع الجانب الإسرائيلي وأنه نجح في إسقاطها ونقلها للفحص.
وقال أفخاي إدرعي المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب له" رصدت قوة عسكرية طائرة تسللت من قطاع غزة حيث تم اسقاطها من قبل قوات الجيش وتم نقلها للفحص".
وتجدر الإشارة إلى أنه لم ترد أية معلومات أو توضيح من الجانب الفلسطيني بخصوص تلك الحادثة.
29 قتيلا بسبب نوم سائق حافلة في الهند
لقي 29 شخصا على الأقل حتفهم في الهند بعد أن غط سائق الحافلة التي تقلهم في النوم، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق وانزلاقها إلى عمق 15 مترا في مياه للصرف الصحي.
ووقع الحادث بالقرب من "أجرا" حيث تقل الحافلات ليلا الركاب بين لوكانو ودلهي.
وخاض السكان عبر الطين لإنقاذ 20 راكبا.
وتقول السلطات إن نحو 900 شخص لقوا حتفهم بسبب الحوادث التي شهدها طريق "يامونا "، وهو الطريق نفسه الذى انزلقت عنه الحافلة، منذ بدء تشغيله عام 2012 .
وزير الدفاع الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة الأسبوع الماضي يعد فعلا تهديديا
قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية عند جبل طارق الأسبوع الماضي يعد فعلا تهديديا.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن التليفزيون الإيراني تصريحات لحاتمي قال فيها إن الأمر يعد قرصنة بحرية لا يمكن التسامح معها.
وكانت البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية الخميس الماضي لمحاولتها نقل شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
أنقذوا الأطفال: تضاعف عدد مصابي الكوليرا في اليمن هذا العام
أعلنت منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية أن عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن تضاعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ عدد المصابين خلال الأشهر الستة الماضية أربعمائة وأربعين ألف شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال.
وقد أسهم القتال المتواصل في اليمن في نشر الوباء.
وتقول منظمة أنقذوا الأطفال إنه من الصعب الحصول على ماء نظيف، وخدمات الصرف الصحي وجمع القمامة، كما أن ضخ مياه الصرف الصحي، تأثر بشكل أساسي بانقطاع الكهرباء.
ويقول مراسل بي بي سي إن اقتراب فصل الشتاء والأمطار سيجعل الوضع أكثر سوءا.