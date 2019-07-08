قال الجيش الإسرائيلي إن قواته تمكنت من رصد طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة بالقرب من منطقة " زوكيم" على حدود شمال القطاع مع الجانب الإسرائيلي وأنه نجح في إسقاطها ونقلها للفحص.

وقال أفخاي إدرعي المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي في تصريح مقتضب له" رصدت قوة عسكرية طائرة تسللت من قطاع غزة حيث تم اسقاطها من قبل قوات الجيش وتم نقلها للفحص".

وتجدر الإشارة إلى أنه لم ترد أية معلومات أو توضيح من الجانب الفلسطيني بخصوص تلك الحادثة.