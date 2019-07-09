محكمة سودانية تلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت

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محادثات السلام الأفغانية: قطر تعلن عن نجاح الجولة الأخيرة في الدوحة
قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إن
الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين بين ممثلين عن جميع أطياف
المجتمع الأفغاني انتهت بنجاح، وإنها تمثل خطوة أولى نحو سلام دائم.
وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري،
مطلق بن ماجد القحطاني،
إن أكثر من 60 أفغانيا ناقشوا خلال تلك الجولة قضايا مهمة من بينها انسحاب القوات
الأجنبية، وحقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية، وإطلاق
سراح الأسرى والسجناء.
وتهدف تلك
المحادثات، بالإضافة لجولات أخرى بين ممثلين عن طالبان والولايات المتحدة، إلى
إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان، منذ أكثر من 17 عاما.
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عاجلمحكمة سودانية تلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت
محادثات السلام الأفغانية: قطر تعلن عن نجاح الجولة الأخيرة في الدوحة
قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إن الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين بين ممثلين عن جميع أطياف المجتمع الأفغاني انتهت بنجاح، وإنها تمثل خطوة أولى نحو سلام دائم.
وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق بن ماجد القحطاني، إن أكثر من 60 أفغانيا ناقشوا خلال تلك الجولة قضايا مهمة من بينها انسحاب القوات الأجنبية، وحقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء.
وتهدف تلك المحادثات، بالإضافة لجولات أخرى بين ممثلين عن طالبان والولايات المتحدة، إلى إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان، منذ أكثر من 17 عاما.
رئيس أركان الجيش الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية لن يمر بدون رد
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إن احتجاز قوات من مشاة البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في منطقة جبل طارق الأسبوع الماضي لن يمر دون رد.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية وشبه رسمية أن طهران سترد على بريطانيا عند الضرورة وبالشكل المناسب.
وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.