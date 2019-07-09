محكمة سودانية تلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم إن الجولة الأخيرة من محادثات السلام التي استضافتها الدوحة يومي الأحد والاثنين بين ممثلين عن جميع أطياف المجتمع الأفغاني انتهت بنجاح، وإنها تمثل خطوة أولى نحو سلام دائم.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، مطلق بن ماجد القحطاني، إن أكثر من 60 أفغانيا ناقشوا خلال تلك الجولة قضايا مهمة من بينها انسحاب القوات الأجنبية، وحقوق المرأة والأقليات ووقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية، وإطلاق سراح الأسرى والسجناء.

وتهدف تلك المحادثات، بالإضافة لجولات أخرى بين ممثلين عن طالبان والولايات المتحدة، إلى إنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان، منذ أكثر من 17 عاما.