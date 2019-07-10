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وزارة الدفاع القطرية تعلن عن تصادم طائرتين أثناء رحلة تدريبية، وغوتيريش: العنف الذي تمارسه الدول قد يدفع إلى التطرف

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  1. وزارة الدفاع القطرية تعلن عن تصادم طائرتين أثناء رحلة تدريبية

    أفادت وزارة الدفاع القطرية بتصادم طائرتين تابعتين لها أثناء رحلة تدريبية

    وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة على موقع تويتر فإن الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية حيث تمكن طاقم الطائرتين من استخدام المقاعد القاذفة.

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  2. غوتيريش: العنف الذي تمارسه الدول قد يدفع إلى التطرف

    حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن أفعال الدول قد تؤدي إلى التحريض على "الإرهاب".

    وشدد غوتيريش في كلمة له أمام مؤتمر مكافحة الإرهاب في العاصمة الكينية نيروبي على أنه ليس هناك ما يبرر التطرف، قبل أن يضيف أن العنف الذي تمارسه الدول وإساءه استخدام السلطة قد يدفعا إلى التطرف.

    كذلك امتدح الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تلعبه النساء في مكافحة أسباب الصراعات.

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