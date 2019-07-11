احتفال المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات: دعوات للمساواة في الأجور مع الرجال، وانتقادات لاذعة لترامب

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احتفل ​المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات بفوزه ببطولة العالم ألفين وتسعة عشر التي جرت في فرنسا وفازت فيها الولايات المتحدة على ​هولندا​ بهدفين في المباراة النهائية في مدينة ليون يوم الأحد الماضي.

واحتشد عشرات آلاف المشجعين في شوارع حي منهاتن لتحية أعضاء المنتخب لدى مروره فيها، وهتف لاعبات بشعارات تدعو للمساواة في الأجور بين النساء والرجال، في إشارة إلى مطالب لاعبات كرة القدم الأمريكيات بمساواتهن بزملائهن الرجال فيما يتعلق بالرواتب والأجور.

وقد حيت قائدة ونجمة المنتخب، اللاعبة ميغان رابينو​ الحشود، وقالت في كلمة إن الفريق رمز للنجاح بسبب تنوعه وتمثيله لمختلف أطياف المجتمع الأمريكي، كما جددت انتقاداتها اللاذعة للرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ولسياساته، بعد أن كانت قد رفضت تلبية دعوة لزيارة البيت الأبيض عقب تتويجها برفقة الفريق.