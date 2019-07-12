أزمة السودان: تحقيق لبي بي سي يكشف مشاهد مروعة لفض اعتصام القيادة العامة

كشف تحقيق استقصائي لبي بي سي مشاهد مروعة صاحبت عملية فض اعتصام المتظاهرين في السودان الشهر الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وحلل ووثق صحفيون في وحدة "أفريقيا آي" الاستقصائية بالخدمة الإفريقية لبي بي سي ثلاثمائة مقطع فيديو من مسرح الحادث، إذ احتفظ بها متظاهرون على هواتفهم النقالة لتوثيق فض الاعتصام بالقوة.

وقتل أكثر من مائة شخص، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم عندما فضت قوات يزعم أنها من فرقة الدعم السريع الاعتصام الذى كان ينادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال دقلو إن السلطات فتحت تحقيقا فوريا واعتقلت عددا من عناصر الجيش المشتبه في تورطهم باستخدام الذخيرة الحية والعنف في فض الاعتصام.

"تحذير: التحقيق الوثائقي يحتوي على مشاهد قاسية ولا تناسب البعض"