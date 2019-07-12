أزمة السودان: تحقيق لبي بي سي يكشف مشاهد مروعة لفض اعتصام القيادة العامة

تقارير صحفية عن اعتزام السعودية تعديل نظام وصاية الرجل على المرأة
ذكرت تقارير صحفية سعودية وأمريكية أن السلطات في المملكة العربية السعودية تفكر في تعديل القوانين المتعلقة بوصاية الرجل على المرأة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر سعودية إن القواعد المتعلقة بالمرأة التي تحتاج إلى موافقة زوجها أو رجل قريب لها للسفر قد تخفف.
وأضافت المصادر أن التوجيه جاء من قيادات عليا، وأشارت إلى ولي العهد محمد بن سلمان.
وكانت صحف سعودية قد ذكرت في بداية الاسبوع الحالي أن لجنة قد شكلت لمراجعة نظام الوصاية. يذكر أن ناشطات سعوديات يطالبن بالتغيير بما في ذلك حرية السفر بدون موافقة ولي الأمر.
تركيا تتسلم اليوم المعدات الأولى من صواريخ إس-400 الروسية
قالت وزارة الدفاع
التركية إنها تسلمت اليوم المعدات الأولى لدفعة من منظومة "إس-400" للدفاع الجوي
الروسية.
ويأتي الإعلان التركي
في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية شراء تركيا للمنظومة الروسية
وإيقاف الولايات المتحدة برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرة
"إف-35" وتعليق عملية تسليم أربع
طائرات من هذا الطراز لتركيا رغم تسديد ثمنها.
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
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تقارير صحفية عن اعتزام السعودية تعديل نظام وصاية الرجل على المرأة
ذكرت تقارير صحفية سعودية وأمريكية أن السلطات في المملكة العربية السعودية تفكر في تعديل القوانين المتعلقة بوصاية الرجل على المرأة.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر سعودية إن القواعد المتعلقة بالمرأة التي تحتاج إلى موافقة زوجها أو رجل قريب لها للسفر قد تخفف.
وأضافت المصادر أن التوجيه جاء من قيادات عليا، وأشارت إلى ولي العهد محمد بن سلمان. وكانت صحف سعودية قد ذكرت في بداية الاسبوع الحالي أن لجنة قد شكلت لمراجعة نظام الوصاية. يذكر أن ناشطات سعوديات يطالبن بالتغيير بما في ذلك حرية السفر بدون موافقة ولي الأمر.
تركيا تتسلم اليوم المعدات الأولى من صواريخ إس-400 الروسية
قالت وزارة الدفاع التركية إنها تسلمت اليوم المعدات الأولى لدفعة من منظومة "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.
ويأتي الإعلان التركي في الوقت الذي تصاعد فيه الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية شراء تركيا للمنظومة الروسية وإيقاف الولايات المتحدة برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرة "إف-35" وتعليق عملية تسليم أربع طائرات من هذا الطراز لتركيا رغم تسديد ثمنها.
أزمة السودان: تحقيق لبي بي سي يكشف مشاهد مروعة لفض اعتصام القيادة العامة
كشف تحقيق استقصائي لبي بي سي مشاهد مروعة صاحبت عملية فض اعتصام المتظاهرين في السودان الشهر الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وحلل ووثق صحفيون في وحدة "أفريقيا آي" الاستقصائية بالخدمة الإفريقية لبي بي سي ثلاثمائة مقطع فيديو من مسرح الحادث، إذ احتفظ بها متظاهرون على هواتفهم النقالة لتوثيق فض الاعتصام بالقوة.
وقتل أكثر من مائة شخص، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم عندما فضت قوات يزعم أنها من فرقة الدعم السريع الاعتصام الذى كان ينادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.
وقال دقلو إن السلطات فتحت تحقيقا فوريا واعتقلت عددا من عناصر الجيش المشتبه في تورطهم باستخدام الذخيرة الحية والعنف في فض الاعتصام.
"تحذير: التحقيق الوثائقي يحتوي على مشاهد قاسية ولا تناسب البعض"