مقتل 26 شخصا في انفجار استهدف فندقا في مدينة كسمايو الصومالية

تواجه الأمريكية سيرينا ويليامز، نظيرتها الرومانية سيمونا هاليب، اليوم السبت، في نهائي فردي السيدات لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

وتحمل سيرينا الرقم القياسي كأكثر لاعبة تتويجًا ببطولات الجراند سلام في العصر الحديث، برصيد 23 لقبًا، وتوجت بلقب ويمبلدون سبع مرات.