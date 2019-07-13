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حسن نصر الله: إدارة ترامب تسعى لفتح قناة اتصال مع حزب الله
قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى لفتح قناة اتصال معه.
جاءت تصريحات نصر الله في مقابلة مساء أمس مع قناة "المنار" التابعة للجماعة بمناسبة ذكرى حرب تموز عام 2006 بين اسرائيل وحزب الله في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة
الأمريكية قد فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحزب منهم اثنان من أعضاء مجلس
النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية.
وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة
الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء في البرلمان اللبناني على
قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصاً تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية.
مقتل 26 شخصا في انفجار استهدف فندقا في مدينة كسمايو الصومالية
قتل 26 شخصا على الاقل إثر انفجار ضخم استهدف فندقا في مدينة كسمايو الساحلية جنوبي الصومال.
واقتحم مسلحون المبنى بعد انفجار السيارة المفخخة خارجه، وقالت الشرطة إن سياسيين إقليميين وشيوخ عشائر ومواطنين من بلدان أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، كانوا داخل الفندق وقت وقوع الهجوم.
وأعلنت جماعة شباب المجاهدين الصومالية المتشددة مسؤوليتها الهجوم.
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بواسطة أحمد ماهر
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نهائي ويمبلدون للسيدات: سيرينا ويليامز تطمح للتتويج باللقب للمرة الثامنة
تواجه الأمريكية سيرينا ويليامز، نظيرتها الرومانية سيمونا هاليب، اليوم السبت، في نهائي فردي السيدات لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى.
وتحمل سيرينا الرقم القياسي كأكثر لاعبة تتويجًا ببطولات الجراند سلام في العصر الحديث، برصيد 23 لقبًا، وتوجت بلقب ويمبلدون سبع مرات.
الصربي دجوكوفيتش يواجه السويسري روجيه فيدرر في نهائي ويمبلدون
يلتقي غدا الأحد الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول في المبارة النهائية من ويمبلدون للتنس مع السويسري روجيه فيدرر.
وفاز جوكوفيتش أمس في نصف النهائي على الإسباني الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-2 و4-6 و6-3 و6-2، بينما فاز فيدرر على الإسباني رفاييل نادال.
ويسعى جوكوفيتش إلى الاحتفاظ بلقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى في التنس.
عاجلشرطة منطقة جبل طارق تقرر الإفراج المشروط عن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية
حسن نصر الله: إدارة ترامب تسعى لفتح قناة اتصال مع حزب الله
قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تسعى لفتح قناة اتصال معه.
جاءت تصريحات نصر الله في مقابلة مساء أمس مع قناة "المنار" التابعة للجماعة بمناسبة ذكرى حرب تموز عام 2006 بين اسرائيل وحزب الله في لبنان.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحزب منهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية.
وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء في البرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصاً تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لمنظمات إرهابية.
مقتل 26 شخصا في انفجار استهدف فندقا في مدينة كسمايو الصومالية
قتل 26 شخصا على الاقل إثر انفجار ضخم استهدف فندقا في مدينة كسمايو الساحلية جنوبي الصومال.
واقتحم مسلحون المبنى بعد انفجار السيارة المفخخة خارجه، وقالت الشرطة إن سياسيين إقليميين وشيوخ عشائر ومواطنين من بلدان أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، كانوا داخل الفندق وقت وقوع الهجوم.
وأعلنت جماعة شباب المجاهدين الصومالية المتشددة مسؤوليتها الهجوم.