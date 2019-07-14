صحفيون ومصورون
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تجدد التظاهرات في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المجرمين للصين

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  1. تجدد التظاهرات في هونغ كونغ ضد تدفق المتسوقين الصينيين

    ينظم الآلاف من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ مظاهرة جديدة ضد تدفق المتسوقين الصينيين علي هونغ كونغ.

    ويحتج المتظاهرون بالأساس على معالجة الحكومة لقانون تسليم المجرمين لمحاكمتهم في الصين مما أثار الغضب ضد بكين بشأن مشكلات أخرى مثل تدفق الزوار عبر الحدود.

    كما شارك الصحفيون والمصورون في مسيرة صامتة لمطالبة الشرطة بوقف الاعتداءات بحقهم ومنعهم من نشر الحقائق.

    واندلعت أمس مواجهات بين الشرطة ومحتجين بعدما توجه متظاهرون مناهضون للحكومة إلى بلدة شونغ شوي الحدودية للاحتجاج على التجار القادمين من الجانب الصيني لممارسة ما يعرف "بالتجارة الموازية".

    الصحفيون والمصورون
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الصحفيون والمصورون يشاركون في مسيرة صامتة لمطالبة الشرطة بوقف الاعتداءات بحقهم

  2. كأس أمم أفريقيا: الجزائر تلتقى نيجيريا وتونس أمام السنغال في نصف النهائي

    تنطلق مساء الأحد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية، المقامة حاليا في مصر والمستمرة حتى الـ19 من الشهر الجاري.

    ويواجه منتخب السنغال - الذي يسعى للتتويج بأول لقب له في البطولة الأفريقية - منتخب تونس - الذي يسعى لإحراز اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه - في استاد الدفاع الجوي.

    ويلتقى منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" ونيجيريا في استاد القاهرة الدولي.

    الفريق الجزائري
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الجزائر يتغلب على ساحل العاج في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا
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