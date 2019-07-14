تجدد التظاهرات في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المجرمين للصين

تنطلق مساء الأحد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الافريقية، المقامة حاليا في مصر والمستمرة حتى الـ19 من الشهر الجاري.

ويواجه منتخب السنغال - الذي يسعى للتتويج بأول لقب له في البطولة الأفريقية - منتخب تونس - الذي يسعى لإحراز اللقب الأفريقي للمرة الثانية في تاريخه - في استاد الدفاع الجوي.

ويلتقى منتخب الجزائر "محاربو الصحراء" ونيجيريا في استاد القاهرة الدولي.