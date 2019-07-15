إيران تنتقد القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك، واقتصاد الصين يسجل أبطأ نمو منذ أكثر من ربع قرن

انتقدت طهران فرض الولايات المتحدة قيودا على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض المناطق في نيويورك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن مثل هذه القيود لن تؤثر على جدول أعمال ظريف في نيويورك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأضاف موسوي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعترف في لقاء مؤخرا بأنه قلق من التداعيات السياسية لزيارة ظريف لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكان بومبيو قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم منح تأشيرة دخول لظريف إلا أنه سيمنع من التحرك في بعض المناطق في نيويورك.

ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.