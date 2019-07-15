إيران تنتقد القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك، واقتصاد الصين يسجل أبطأ نمو منذ أكثر من ربع قرن

انتقدت طهران فرض الولايات المتحدة قيودا على حركة وزير الخارجية\nالإيراني محمد جواد ظريف في بعض المناطق في نيويورك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية\nعباس موسوي إن مثل هذه القيود لن تؤثر على جدول أعمال ظريف في نيويورك، بحسب ما\nنقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا". وأضاف موسوي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو\nاعترف في لقاء مؤخرا بأنه قلق من التداعيات السياسية لزيارة ظريف لمقر الأمم\nالمتحدة في نيويورك. وكان بومبيو قد أكد في\nتصريحات صحفية أنه سيتم منح تأشيرة دخول لظريف إلا أنه سيمنع من التحرك في بعض\nالمناطق في نيويورك. ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد للمشاركة في الاجتماع\nالسنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.
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طهران تنتقد القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك
انتقدت طهران فرض الولايات المتحدة قيودا على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض المناطق في نيويورك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن مثل هذه القيود لن تؤثر على جدول أعمال ظريف في نيويورك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".
وأضاف موسوي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعترف في لقاء مؤخرا بأنه قلق من التداعيات السياسية لزيارة ظريف لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وكان بومبيو قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم منح تأشيرة دخول لظريف إلا أنه سيمنع من التحرك في بعض المناطق في نيويورك.
ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.
زوما أمام القضاء بسبب مزاعم حول "شبكة فساد" في جنوب أفريقيا
يمثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أمام لجنة قضائية تنظر في اتهامات له بالإشراف على "شبكة فساد" خلال تسعة أعوام قضاها في سدة الحكم.
ويبث الاستجواب، الذي قد يستمر خمسة أيام، على شاشات التلفاز في جنوب أفريقيا.
وينفي زوما أنه كان ضمن مجموعة من الأفراد حصلوا على رشاوى مقابل منح عقود تجارية حكومية لرجال أعمال.
الاقتصاد الصيني يسجل أقل نمو منذ حوالي 3 عقود
شهد الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمقدار 6.2 في المئة، وهو أقل معدل نمو خلال قرابة ثلاثة عقود.
ويقول مراقبون إن تراجع النمو الاقتصادي بالصين يظهر مدى تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على النشاط التجاري والإنتاج الصناعي.
ومن المنتظر أن تتخذ بكين إجراءات إضافية لتعزيز الاقتصاد، من خلال زيادة النفقات وتطبيق تخفيضات ضريبية.
وتسعى الصين إلى تشجيع الاستهلاك المحلي كي لا يكون اقتصادها معتمدا على الصادرات.