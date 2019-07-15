ظريف
مباشر

إيران تنتقد القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك، واقتصاد الصين يسجل أبطأ نمو منذ أكثر من ربع قرن

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

تغطية مباشرة

time_stated_uk

  1. طهران تنتقد القيود الأمريكية على حركة ظريف في نيويورك

    انتقدت طهران فرض الولايات المتحدة قيودا على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بعض المناطق في نيويورك.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن مثل هذه القيود لن تؤثر على جدول أعمال ظريف في نيويورك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

    وأضاف موسوي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعترف في لقاء مؤخرا بأنه قلق من التداعيات السياسية لزيارة ظريف لمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

    وكان بومبيو قد أكد في تصريحات صحفية أنه سيتم منح تأشيرة دخول لظريف إلا أنه سيمنع من التحرك في بعض المناطق في نيويورك.

    ووصل ظريف إلى نيويورك الأحد للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.

    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الخارجية الإيرانية تقول إن القيود الأمريكية على حركة ظريف لن تؤثر على جدول أعماله

  2. زوما أمام القضاء بسبب مزاعم حول "شبكة فساد" في جنوب أفريقيا

    يمثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما أمام لجنة قضائية تنظر في اتهامات له بالإشراف على "شبكة فساد" خلال تسعة أعوام قضاها في سدة الحكم.

    ويبث الاستجواب، الذي قد يستمر خمسة أيام، على شاشات التلفاز في جنوب أفريقيا.

    وينفي زوما أنه كان ضمن مجموعة من الأفراد حصلوا على رشاوى مقابل منح عقود تجارية حكومية لرجال أعمال.

    جاكوب زوما
    Copyright: reu

  3. الاقتصاد الصيني يسجل أقل نمو منذ حوالي 3 عقود

    شهد الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمقدار 6.2 في المئة، وهو أقل معدل نمو خلال قرابة ثلاثة عقود.

    ويقول مراقبون إن تراجع النمو الاقتصادي بالصين يظهر مدى تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على النشاط التجاري والإنتاج الصناعي.

    ومن المنتظر أن تتخذ بكين إجراءات إضافية لتعزيز الاقتصاد، من خلال زيادة النفقات وتطبيق تخفيضات ضريبية.

    وتسعى الصين إلى تشجيع الاستهلاك المحلي كي لا يكون اقتصادها معتمدا على الصادرات.

    متسوقة في الصين
    Copyright: GETTY IMAGES
    Image caption: سجل الاقتصاد الصيني نموا بمقدار 6.2 خلال الربع الثاني من العام
العودة إلى أعلى