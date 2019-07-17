تونس ونيجيريا يتنافسان على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

وقَّع المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم، اتفاقاً مع تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد.

ويتضمن الاتفاق السياسي تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من أحداث العنف التي تلته.

وفي حين اتفق الطرفان على صلاحيات مجلس السيادة، التي كانت محل خلافٍ، بينهما لأشهرٍ، تنص وثيقة الاتفاق على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.

وبحسب الوثيقة، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدارِ وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء، وتُجاز من قبل مجلس السيادة، إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي.

وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف إعلان الحرية والتغيير، قد تأجلت أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق بوساطةٍ من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.