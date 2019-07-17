تونس ونيجيريا يتنافسان على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

السودان: المجلس العسكري و قوى المعارضة يتفقان بشأن إدارة المرحلة الانتقالية
وقَّع
المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم، اتفاقاً مع تحالف المعارضة الرئيسي في
البلاد.
ويتضمن
الاتفاق السياسي تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر
القيادة العامة، في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من أحداث العنف التي تلته.
وفي
حين اتفق الطرفان على صلاحيات مجلس السيادة، التي كانت محل خلافٍ، بينهما لأشهرٍ،
تنص وثيقة الاتفاق على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد
تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من
تكوين مجلس السيادة.
وبحسب
الوثيقة، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدارِ وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء،
وتُجاز من قبل مجلس السيادة، إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي.
وكانت المفاوضات بين المجلس
العسكري وتحالف إعلان الحرية والتغيير، قد تأجلت أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن
إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أن يتوصلا
إلى اتفاق بوساطةٍ من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
بدء أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون"
بدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميم التابوت الخشبي المُذَهَب للملك توت عنخ آمون، والذي تم نقله من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير منذ أيام تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي.
وبحسب وزارة الآثار، ستستغرق أعمال ترميم التابوت نحو ٨ أشهر.
وتعتبر عملية الترميم الحالية، الأولى من نوعها منذ اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي عام 1922.
وتعتزم وزارة الآثار المصرية عرض التابوت ضمن سيناريو العرض المُتحَفي لمجموعة الملك توت بالمتحف المصري الكبير مع مجموعة من التوابيت الذهبية الأخرى.
أفغانستان: طالبان تجبر 40 عيادة صحية على الإغلاق
أفادت وكالة إغاثة سويدية تعمل في أفغانستان بأن حركة طالبان أجبرت أكثر من أربعين منشأة صحية على الإغلاق في مقاطعة وردك، مما يهدد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقالت "اللجنة السويدية من أجل أفغانستان" إن حرمان الناس من الخدمات الصحية، مخالف للقانون الإنساني الدولي.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها طالبان، بعد أسبوعٍ من مداهمة قوات الأمن الأفغانية عيادة صحية في إقليم ووردك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من العاملين الصحيين.
وتقع العيادة داخل منطقة تسيطر عليها حركة طالبان، ويخضع مسلحوها للعلاج فيها لدى إصابتهم.
تونس ونيجيريا يتنافسان على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا
يواجه مساء اليوم منتخب تونس نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.
وكان المنتخب التونسي قد خسر مواجهته في نصف النهائي أمام السنغال بهدف، كما هز هدف الجزائري رياض محرز شباك الفريق النيجيري في الدقائق الأخيرة.
ويقام نهائي البطولة يوم الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال.
تغطية مباشرة
بواسطة نغم قاسم و سلمى عمارة
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الحوثيون يشنون هجوما بطائرات مسيرة على مطار جازان في السعودية
قالت جماعة "أنصار الله" الحوثي في اليمن إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على مطار جازان في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن.
وبحسب يحيى سريع القيادي في جماعة الحوثي فإن الهجوم تسبب في تعطل الملاحة الجوية في المطار.
ولم يصدر أي تعليق من السعودية.
وكانت قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن قد قالت أمس إنها اعترضت وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت في طريقها لمدينتي جازان وأبها جنوب غربي المملكة.
السودان: المجلس العسكري و قوى المعارضة يتفقان بشأن إدارة المرحلة الانتقالية
وقَّع المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم، اتفاقاً مع تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد.
ويتضمن الاتفاق السياسي تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة، في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من أحداث العنف التي تلته.
وفي حين اتفق الطرفان على صلاحيات مجلس السيادة، التي كانت محل خلافٍ، بينهما لأشهرٍ، تنص وثيقة الاتفاق على أن ترجأ المناقشات بشأن تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء، على أن يتم ذلك في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تكوين مجلس السيادة.
وبحسب الوثيقة، تؤول سلطات المجلس التشريعي في ابتدارِ وسن مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء، وتُجاز من قبل مجلس السيادة، إلى أن يشكل المجلس التشريعي الإنتقالي.
وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف إعلان الحرية والتغيير، قد تأجلت أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق بوساطةٍ من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
بدء أعمال ترميم تابوت "توت عنخ آمون"
بدأت وزارة الآثار المصرية أعمال ترميم التابوت الخشبي المُذَهَب للملك توت عنخ آمون، والذي تم نقله من مقبرة الملك إلى المتحف المصري الكبير منذ أيام تمهيدا لعرضه ضمن مجموعة الملك الذهبي.
وبحسب وزارة الآثار، ستستغرق أعمال ترميم التابوت نحو ٨ أشهر.
وتعتبر عملية الترميم الحالية، الأولى من نوعها منذ اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي عام 1922.
وتعتزم وزارة الآثار المصرية عرض التابوت ضمن سيناريو العرض المُتحَفي لمجموعة الملك توت بالمتحف المصري الكبير مع مجموعة من التوابيت الذهبية الأخرى.
أفغانستان: طالبان تجبر 40 عيادة صحية على الإغلاق
أفادت وكالة إغاثة سويدية تعمل في أفغانستان بأن حركة طالبان أجبرت أكثر من أربعين منشأة صحية على الإغلاق في مقاطعة وردك، مما يهدد حياة عشرات الآلاف من الأشخاص.
وقالت "اللجنة السويدية من أجل أفغانستان" إن حرمان الناس من الخدمات الصحية، مخالف للقانون الإنساني الدولي.
وتأتي الخطوة التي اتخذتها طالبان، بعد أسبوعٍ من مداهمة قوات الأمن الأفغانية عيادة صحية في إقليم ووردك، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم اثنان من العاملين الصحيين.
وتقع العيادة داخل منطقة تسيطر عليها حركة طالبان، ويخضع مسلحوها للعلاج فيها لدى إصابتهم.
تونس ونيجيريا يتنافسان على المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا
يواجه مساء اليوم منتخب تونس نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.
وكان المنتخب التونسي قد خسر مواجهته في نصف النهائي أمام السنغال بهدف، كما هز هدف الجزائري رياض محرز شباك الفريق النيجيري في الدقائق الأخيرة.
ويقام نهائي البطولة يوم الجمعة بين منتخبي الجزائر والسنغال.