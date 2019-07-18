مقتل وإصابة العشرات في "حريق متعمد" باليابان

قتل وأصيب العشرات في حريق يشبته بأنه متعمد شب في استوديو للرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية صباح اليوم.

وتقول وسائل إعلام يابانية إنه قتل 12 شخصا في الحريق، في حصيلة أولية، وأصيب أكثر من 30 شخصا بينهم 10 في حالة خطيرة.