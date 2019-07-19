أزمة السودان: المجلس العسكري لن يسلم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية لأن "القضاء السوداني مؤهل لمحاكمته"
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان لبي بي سي إن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأضاف أن البشير ستتم محاكمته داخل البلاد لان القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك، كما أن أعضاء المجلس لم يطالبوا بحصانات لهم.
ويواجه البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل/نيسان بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الذي دام 30 عاما، تهما عدة في السودان من بينها الاتهام بـحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحريض على قتل المتظاهرين.
كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دافور (غربي السودان).
وتوقع البرهان في مقابلته مع بي بي سي أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري. وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.
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قال نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس بوكسر" ربما أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار عن طريق الخطأ فوق مضيق هرمز.
وأضاف في تغريدة إن إيران ليست لديها معلومات عن فقد طائرة إيرانية بدون طيار كما زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أزمة السودان: المجلس العسكري لن يسلم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية لأن "القضاء السوداني مؤهل لمحاكمته"
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان لبي بي سي إن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأضاف أن البشير ستتم محاكمته داخل البلاد لان القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك، كما أن أعضاء المجلس لم يطالبوا بحصانات لهم.
ويواجه البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل/نيسان بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الذي دام 30 عاما، تهما عدة في السودان من بينها الاتهام بـحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحريض على قتل المتظاهرين.
كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دافور (غربي السودان).
وتوقع البرهان في مقابلته مع بي بي سي أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري. وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.