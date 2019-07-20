عاجلفرنسا وألمانيا تعلنان تضامنها التام مع بريطانيا وتدعو إيران لإطلاق سراح الناقلة البريطانية فوراً
إيران: الناقلة البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها
قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية
بمحافظة هرمزجان، جنوب إيران، مراد عفيفي
بور، اليوم، إن الناقلة البريطانية "ستينا
إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها، أمس.
ونقلت وكالة فارس
الإيرانية للأنباء عن المسؤول قوله، إن الناقلة البريطانية تجاهلت نداء استغاثة
أرسله القارب، واصطدمت به.
وأضاف عفيفي بور أن
الناقلة موجودة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وأن جميع أفراد طاقهما، وعددهم 23 ، سيبقون على
متنها لحين انتهاء التحقيق.
هانت: قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"
قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم،
إنه قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة
نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.
وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلتها النفطية في جبل طارق“.
وأضاف هانت ”كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا“.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
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بواسطة سلمى عمارة
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عاجلفرنسا وألمانيا تعلنان تضامنها التام مع بريطانيا وتدعو إيران لإطلاق سراح الناقلة البريطانية فوراً
إيران: الناقلة البريطانية اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها
قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزجان، جنوب إيران، مراد عفيفي بور، اليوم، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني قبل احتجازها، أمس.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن المسؤول قوله، إن الناقلة البريطانية تجاهلت نداء استغاثة أرسله القارب، واصطدمت به.
وأضاف عفيفي بور أن الناقلة موجودة الآن في ميناء بندر عباس الإيراني، وأن جميع أفراد طاقهما، وعددهم 23 ، سيبقون على متنها لحين انتهاء التحقيق.
هانت: قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"
قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم، إنه قلق من أن تكون إيران قد اتخذت "مساراً خطيراً"، بعد احتجازها ناقلة نفطٍ تحمل العلم البريطاني، أمس.
وفي تغريدة له على تويتر، قال هانت "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيراً عبر سلوك مسلك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لناقلتها النفطية في جبل طارق“.
وأضاف هانت ”كما قلت أمس سيكون ردّنا مدروساً لكن قوياً، نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة جريس 1، لكننا سنضمن سلامة شحننا“.
وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت الناقلة الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق في الرابع من الشهر الجاري للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.