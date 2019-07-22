كوشنر يضع اللمسات الأخيرة لـ "صفقة القرن" في جولة جديدة في الشرق الأوسط

تجدد التكهنات حول إعارة محمد صلاح لريال مدريد في صفقة قد تصل 30 مليون يورو
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ثمة مشاورات تجري حاليا بين نادي ريال مدريد ومحمدصلاح نجم ناديليفربول لانتدابه يالموسم المقبل.
وقال موقع
"دون بالون" الإسباني إن اللاعب المصري طلب الحصول على مبلغ سنوي قدره 30 مليون يورو للانضمام إلى النادي الإسباني.
ReutersCopyright: Reuters
عاجلسماع دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشيو
سمع دوي انفجار كبير سُمع في مقديشو عاصمة الصومال صباح يوم الاثنين وأتبعه إطلاق نار كثيف.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت هناك إصابات. وكثيرا ما تنفذ جماعة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات في العاصمة الصومالية.
كوشنر يناقش تفاصيل "خطة القرن" خلال زيارة للشرق الاوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر
قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر
والإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية
للفلسطينيين التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار فيما يعرف إعلاميا باسم "صفقة
القرن".
وأضاف المسؤول بحسب ما أوردته وكالة رويترز
للأنباء أنه من المتوقع أن يغادركوشنر
وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وبريان هوك المسؤول بوزارة
الخارجية الأمريكية وآفي بركويتس مساعد كوشنر واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود
إليها أوائل أغسطس/ آب.
وواجهت الخطة انتقادات على نطاق واسع في الأوساط العربية في جميع أنحاء المنطقة.
وأثار غياب الحل السياسي، الذي قالت واشنطن أنها سوف تكشف عنه النقاب في وقت لاحق، رفضا ليس فقط من قبل الفلسطينيين، بل من دول عربية تطمح إسرائيل لإقامة علاقات طبيعية معها.
ورغم تأكيد كوشنر على أن الشق الاقتصادي فقط من خطة السلام هو الذي سيناقش في ورشة المنامة، تتراجع الآمال فيما يمكن أن يقدمه الشق السياسي من خطة إدارة ترامب من حلول.
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تجدد التكهنات حول إعارة محمد صلاح لريال مدريد في صفقة قد تصل 30 مليون يورو
أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن ثمة مشاورات تجري حاليا بين نادي ريال مدريد ومحمدصلاح نجم ناديليفربول لانتدابه يالموسم المقبل.
وقال موقع "دون بالون" الإسباني إن اللاعب المصري طلب الحصول على مبلغ سنوي قدره 30 مليون يورو للانضمام إلى النادي الإسباني.
عاجلسماع دوي انفجار كبير في العاصمة الصومالية مقديشيو
سمع دوي انفجار كبير سُمع في مقديشو عاصمة الصومال صباح يوم الاثنين وأتبعه إطلاق نار كثيف.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت هناك إصابات. وكثيرا ما تنفذ جماعة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات في العاصمة الصومالية.
كوشنر يناقش تفاصيل "خطة القرن" خلال زيارة للشرق الاوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر
قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض سيرأس وفدا أمريكيا في جولة بالشرق الأوسط تشمل إسرائيل والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطته المقترحة للتنمية الاقتصادية للفلسطينيين التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار فيما يعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".
وأضاف المسؤول بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يغادركوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وبريان هوك المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية وآفي بركويتس مساعد كوشنر واشنطن أواخر هذا الشهر ويعود إليها أوائل أغسطس/ آب.
وواجهت الخطة انتقادات على نطاق واسع في الأوساط العربية في جميع أنحاء المنطقة.
وأثار غياب الحل السياسي، الذي قالت واشنطن أنها سوف تكشف عنه النقاب في وقت لاحق، رفضا ليس فقط من قبل الفلسطينيين، بل من دول عربية تطمح إسرائيل لإقامة علاقات طبيعية معها.
ورغم تأكيد كوشنر على أن الشق الاقتصادي فقط من خطة السلام هو الذي سيناقش في ورشة المنامة، تتراجع الآمال فيما يمكن أن يقدمه الشق السياسي من خطة إدارة ترامب من حلول.