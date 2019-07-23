مجلس النواب المغربي يقر قانونا لاعتماد الفرنسية لغة رئيسية في المدارس
أقر مجلس النواب
المغربي مساء الاثنين بغالبية كبيرة مشروع قانون من شأنه أن يجعل الفرنسية لغة رئيسية للتعليم
في المدارس.
وأقر مجلس النواب
مشروع القانون بموافقة مائتين وواحد واربعين نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع واحد
وعشرين نائبا عن التصويت.
وقد امتنع معظم أعضاء
حزب العدالة والتنمية الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب
حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت.
ويدخل النص حيز التنفيذ
بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
الإعلان عن الرئيس الجديد للحكومة البريطانية اليوم
سيعلن حزب
المحافظين صباح اليوم اسم الفائز في الانتخابات التي أجريت لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وتشير استطلاعات
الراي الأخيرة إلى أن عمدة لندن السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا من وزير
الخارجية جيريمي هانت.
وانتهى تصويت
أعضاء حزب المحافظين (حوالي 200 ألف عضو) أمس الاثنين.
ومن شأن قضية
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أن تتصدر جدول أعمال رئيس الوزراء
الجديد، وهي مهمة شاقة نظرا لإخفاق مجلس النواب ثلاث مرات في الموافقة على خطة
الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وأرجئ الخروج من
الاتحاد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
كما سيواجه رئيس
الوزراء الجديد ملفا ساخنا آخر هو قضية احتجاز إيران ناقلة نفظ ترفع العلم
البريطاني.
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مجلس النواب المغربي يقر قانونا لاعتماد الفرنسية لغة رئيسية في المدارس
أقر مجلس النواب المغربي مساء الاثنين بغالبية كبيرة مشروع قانون من شأنه أن يجعل الفرنسية لغة رئيسية للتعليم في المدارس.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون بموافقة مائتين وواحد واربعين نائبا ومعارضة أربعة نواب وامتناع واحد وعشرين نائبا عن التصويت.
وقد امتنع معظم أعضاء حزب العدالة والتنمية الشريك في الائتلاف الحاكم والذي يغلب عليه الإسلاميون ونواب حزب الاستقلال المحافظ عن التصويت.
ويدخل النص حيز التنفيذ بعد قراءة ثانية في مجلس المستشارين ونشره في الجريدة الرسمية.
الإعلان عن الرئيس الجديد للحكومة البريطانية اليوم
سيعلن حزب المحافظين صباح اليوم اسم الفائز في الانتخابات التي أجريت لاختيار خليفة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وتشير استطلاعات الراي الأخيرة إلى أن عمدة لندن السابق بوريس جونسون هو الأوفر حظا من وزير الخارجية جيريمي هانت.
وانتهى تصويت أعضاء حزب المحافظين (حوالي 200 ألف عضو) أمس الاثنين.
ومن شأن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أن تتصدر جدول أعمال رئيس الوزراء الجديد، وهي مهمة شاقة نظرا لإخفاق مجلس النواب ثلاث مرات في الموافقة على خطة الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وأرجئ الخروج من الاتحاد حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
كما سيواجه رئيس الوزراء الجديد ملفا ساخنا آخر هو قضية احتجاز إيران ناقلة نفظ ترفع العلم البريطاني.