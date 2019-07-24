ترامب: لم نعد بحاجة إلى مضيق هرمز ولن نحرس سفن الدول الغنية

يتسلم اليوم الرئيس الجديد لحزب المحافظين في بريطانيا، بوريس جونسون، رئاسة الحكومة من تيريزا ماي.

ومن المقرر أن يلتقى جونسون اليوم بالملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وكان جونسون قد فاز على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت فى تصويت على رئاسة الحزب يوم الثلاثاء بعد إعلان ماي قرار استقالتها.

واضطرت ماي للاستقالة فى نهاية مايو/ أيار الماضي بعد فشلها في إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.