يتسلم اليوم الرئيس الجديد لحزب المحافظين في بريطانيا، بوريس جونسون، رئاسة الحكومة من تيريزا ماي.
ومن المقرر أن يلتقى جونسون اليوم بالملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وكان جونسون قد فاز على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت فى تصويت على رئاسة الحزب يوم الثلاثاء بعد إعلان ماي قرار استقالتها.
واضطرت ماي للاستقالة فى نهاية مايو/ أيار الماضي بعد فشلها في إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التصديق على تعيين مارك إسبر وزير دفاع جديد للولايات المتحدة
أدى مارك إسبر اليمين الدستورية وزيرا للدفاع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس بعد أن وافقت غالبية مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيينه في هذا المنصب ، بعد سبعة أشهر من استقالة جيم ماتيس، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم.
يذكر أن العسكري المتقاعد كان يعمل مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولا في "البنتاغون" في عهد الرئيس الأسبق "جورج بوش الإبن" ، ثم عمل في شركة "رايثيون" للمعدات العسكرية.
ومنذ نوفمبر تشرين ثاني عام ألفين وسبعة عشر، كان وزيرا لشؤون الجيش.
ترامب: لم نعد بحاجة إلى مضيق هرمز ولن نحرس سفن الدول الغنية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تعد بحاجة إلى مضيق هرمز ولن تظل حارسا لسفن الدول الغنية وضمان سلامة الملاحة البحرية لها.
وقال ترامب في كلمة له أمس الثلاثاء في واشنطن إن الولايات المتحدة أصبحت مصدرة للنفظ وإنه يعارض الاستمرار في تخصيص موارد مالية من حكومته لحراسة مضيق هرمز.
وأضاف أن الدول الغنية يتعين عليها حماية سفنها "لأننا قمنا بحراسته (مضيق هرمز) من قبل ولم نحصل على مقابل مادي".
ويقول ترامب إن الولايات المتحدة تحصل على 10 في المئة فقط من النفط عبر المضيق، إلا أن بيانات
وتمر قرابة 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ويربط مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط ببقية العالم.
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بواسطة أحمد ماهر
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جونسون يتسلم مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا اليوم
يتسلم اليوم الرئيس الجديد لحزب المحافظين في بريطانيا، بوريس جونسون، رئاسة الحكومة من تيريزا ماي.
ومن المقرر أن يلتقى جونسون اليوم بالملكة إليزابيث لتكليفه بتشكيل الحكومة.
وكان جونسون قد فاز على خصمه وزير الخارجية جيريمي هانت فى تصويت على رئاسة الحزب يوم الثلاثاء بعد إعلان ماي قرار استقالتها.
واضطرت ماي للاستقالة فى نهاية مايو/ أيار الماضي بعد فشلها في إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
التصديق على تعيين مارك إسبر وزير دفاع جديد للولايات المتحدة
أدى مارك إسبر اليمين الدستورية وزيرا للدفاع أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس بعد أن وافقت غالبية مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيينه في هذا المنصب ، بعد سبعة أشهر من استقالة جيم ماتيس، لتنتهي أطول فترة ظل فيها هذا المنصب الحيوي من دون وزير دائم.
يذكر أن العسكري المتقاعد كان يعمل مساعدا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولا في "البنتاغون" في عهد الرئيس الأسبق "جورج بوش الإبن" ، ثم عمل في شركة "رايثيون" للمعدات العسكرية.
ومنذ نوفمبر تشرين ثاني عام ألفين وسبعة عشر، كان وزيرا لشؤون الجيش.
ترامب: لم نعد بحاجة إلى مضيق هرمز ولن نحرس سفن الدول الغنية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لم تعد بحاجة إلى مضيق هرمز ولن تظل حارسا لسفن الدول الغنية وضمان سلامة الملاحة البحرية لها.
وقال ترامب في كلمة له أمس الثلاثاء في واشنطن إن الولايات المتحدة أصبحت مصدرة للنفظ وإنه يعارض الاستمرار في تخصيص موارد مالية من حكومته لحراسة مضيق هرمز.
وأضاف أن الدول الغنية يتعين عليها حماية سفنها "لأننا قمنا بحراسته (مضيق هرمز) من قبل ولم نحصل على مقابل مادي".
ويقول ترامب إن الولايات المتحدة تحصل على 10 في المئة فقط من النفط عبر المضيق، إلا أن بيانات وتمر قرابة 40 في المئة من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، ويربط مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط ببقية العالم.