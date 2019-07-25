مقتل وإصابة العشرات في انفجارات بالعاصمة الأفغانية كابول

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب عشرون آخرون، في حصيلة أولية، إثر ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الافغانية كابول.

وتأتي التفجيرات وسط تزايد أعمال العنف في أفغانستان رغم المساعي للتوصل الى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الاميركية وحركة طالبان، من جانب، وبين الحركة المتشددة والحكومة، من جانب آخر.

ولم تتبن أي جهة الانفجارات التي تأتي قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.