حماس تمتدح قرار عباس بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، وماكرون يدعو جونسون إلى زيارة باريس لمناقشة "بريكست"

وجه الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، إلى رئيس وزراء بريطانيا ، بوريس جونسون ، دعوة إلى زيارة مبكرة لباريس لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتفيد التقارير الواردة من باريس أن ماكرون سيتمسك برفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي (و رفضه مجلس العموم ثلاث مرات).
ويقول جونسون إنه سيعمل على ضمان خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل حتى دون التوصل إلى اتفاق، ما لم تتخل بروكسل عن جزء رئيسي من اتفاقية الخروج ، ويتعلق بالحدود الإيرلندية.
حماس تمتدح قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل
وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بأنه" قرار في الاتجاه الصحيح يحتاج إلى إجراءات عملية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال."
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن يوم أمس عن القرار في أعقاب هدم إسرائيل مبان فلسطينية بالقرب من القدس.
هذا وقد رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على القرار.
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ماكرون يدعو جونسون إلى زيارة باريس لمناقشة بريكست
وجه الرئيس الفرنسي ، إيمانويل ماكرون ، إلى رئيس وزراء بريطانيا ، بوريس جونسون ، دعوة إلى زيارة مبكرة لباريس لمناقشة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وتفيد التقارير الواردة من باريس أن ماكرون سيتمسك برفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي (و رفضه مجلس العموم ثلاث مرات).
ويقول جونسون إنه سيعمل على ضمان خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر تشرين الأول المقبل حتى دون التوصل إلى اتفاق، ما لم تتخل بروكسل عن جزء رئيسي من اتفاقية الخروج ، ويتعلق بالحدود الإيرلندية.
حماس تمتدح قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل
وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية، حماس، قرار السلطة الفلسطينية وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بأنه" قرار في الاتجاه الصحيح يحتاج إلى إجراءات عملية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال."
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن يوم أمس عن القرار في أعقاب هدم إسرائيل مبان فلسطينية بالقرب من القدس.
هذا وقد رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق على القرار.