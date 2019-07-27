الأمم المتحدة تندد بإسرائيل والسعودية، وتشييع جنازة السبسي

التونسيون يشيعون السبسي والرئيس الفرنسي أبرز الحضور
تقام جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم، في العاصمة
التونسية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيحضر
جنازة الرئيس الراحل.
وكان السبسي قد قضى، الخميس الماضي، إثر أزمة صحية، استدعت نقله إلى
المشفى العسكري بالعاصمة تونس.
ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب، رئاسة البلاد، بشكلٍ مؤقت،
لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
وكان السبسي شخصية بارزة في تونس، منذ الإطاحة بالرئيس
السابق، زين العابدين بن علي، عام 2011.
وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2011 انتُخب
السبسي رئيسا بعد ثلاث سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر
بعد انتفاضة ”الربيع العربي“. وأسس حزب نداء تونس الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.
الأمم المتحدة تندد بإسرائيل والتحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل الأطفال
قال الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن
قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018 في ما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.
وأضاف غوتيريش، في
تقرير لمجلس الأمن الدولي الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث، أن عدد
الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلواأو جُرحوا العام
الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.
ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم
المتحدة على طلب للتعليق على أحدث تقرير، في ما قال عبد الله المعلمي سفير
السعودية بالأمم المتحدة إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية
الأطفال مشيرا إلى أن ”حياة جميع الأطفال غالية“. ولكنه تساءل أيضا عن مصادر
التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها مبالغ فيها.
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التونسيون يشيعون السبسي والرئيس الفرنسي أبرز الحضور
تقام جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم، في العاصمة التونسية.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيحضر جنازة الرئيس الراحل.
وكان السبسي قد قضى، الخميس الماضي، إثر أزمة صحية، استدعت نقله إلى المشفى العسكري بالعاصمة تونس.
ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب، رئاسة البلاد، بشكلٍ مؤقت، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
وكان السبسي شخصية بارزة في تونس، منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، عام 2011.
وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2011 انتُخب السبسي رئيسا بعد ثلاث سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد انتفاضة ”الربيع العربي“. وأسس حزب نداء تونس الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.
الأمم المتحدة تندد بإسرائيل والتحالف الذي تقوده السعودية بسبب قتل الأطفال
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل أو أصاب 729 طفلا خلال 2018 في ما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال.
وأضاف غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن الدولي الذي أدرج التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث، أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلواأو جُرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014.
ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على أحدث تقرير، في ما قال عبد الله المعلمي سفير السعودية بالأمم المتحدة إن التقرير يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال مشيرا إلى أن ”حياة جميع الأطفال غالية“. ولكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها مبالغ فيها.