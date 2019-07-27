الأمم المتحدة تندد بإسرائيل والسعودية، وتشييع جنازة السبسي

تقام جنازة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم، في العاصمة التونسية.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيحضر جنازة الرئيس الراحل.

وكان السبسي قد قضى، الخميس الماضي، إثر أزمة صحية، استدعت نقله إلى المشفى العسكري بالعاصمة تونس.

ومن المقرر أن يتولى رئيس مجلس النواب، رئاسة البلاد، بشكلٍ مؤقت، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

وكان السبسي شخصية بارزة في تونس، منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، عام 2011.

وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2011 انتُخب السبسي رئيسا بعد ثلاث سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد انتفاضة ”الربيع العربي“. وأسس حزب نداء تونس الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.