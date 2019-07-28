استئناف محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة، وبريطانيا تتأهب لفرضية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

أفاد ناشطون وأقارب الداعية السعودي سلمان العودة بأن اليوم سيشهد استئناف محاكمة الداعية ، في سبع وثلاثين تهمة، بينها ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد طالبت النيابة العامة بإعدامه بسبب هذه الاتهامات، التي كان قد نفاها قبل اعتقاله وسجنه في سبتمبر/أيلول من عام 2017 مع عشرين آخرين، أغلبهم من الدعاة.

وكانت جماعات حقوقية دولية قد اعتبرت أن محاكمة العودة وغيره من الدعاة أمام المحكمة المختصة بمكافحة الارهاب جاءت بسبب لممارستهم حق التعبير.

ونشر عبد الله العودة، نجل الداعية، تغريدة على موقع تويتر قال فيها أن جلسة المحاكمة ستكون سرية.