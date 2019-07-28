استئناف محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة، وبريطانيا تتأهب لفرضية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

مسؤول بريطاني يشير إلى تزايد فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
قال مسؤول
بريطاني إن حكومة بلاده تعمل وفق افتراض بأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي
(بريكست) سيتم دون التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الأوروبية.
وأشار
المسؤول عن ملف التفاوض مع بروكسيل، مايكل غوف، في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز
إلى أن فريقه لا يزال يأمل في التوصل إلى
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إلي أنه شدد على أن " عدم التوصل إلى اتفاق قد أمسى
احتمالا واردا بصورة كبيرة".
وكان
رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون قد تعهد بالإشراف على خروج البلاد بنهاية
شهر أكتوبر تشرين أول المقبل.
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مقرا عسكريا جنوبي السعودية
قالت
وسائل إعلام تابعة لحركة انصار الله الحوثية في اليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا
بصاروخ باليستي موقعا عسكريا في نجران جنوبي السعودية.
ونقلت
وكالة أنباء سبأ عن القيادي في الحركة الحوثية يحيى سريع قوله إن الصاروخ استهدف
مقرا لقيادة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى
وجرحى.
هذا ولم
يرد أي تعليق بعد من قبل السعودية التي تقود تحالفا في اليمن لدعم الرئيس عبد ربه
منصور هادي ضد مسلحي الحركة الحوثية الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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استئناف محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة
أفاد ناشطون وأقارب الداعية السعودي سلمان العودة بأن اليوم سيشهد استئناف محاكمة الداعية ، في سبع وثلاثين تهمة، بينها ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد طالبت النيابة العامة بإعدامه بسبب هذه الاتهامات، التي كان قد نفاها قبل اعتقاله وسجنه في سبتمبر/أيلول من عام 2017 مع عشرين آخرين، أغلبهم من الدعاة.
وكانت جماعات حقوقية دولية قد اعتبرت أن محاكمة العودة وغيره من الدعاة أمام المحكمة المختصة بمكافحة الارهاب جاءت بسبب لممارستهم حق التعبير.
ونشر عبد الله العودة، نجل الداعية، تغريدة على موقع تويتر قال فيها أن جلسة المحاكمة ستكون سرية.
مسؤول بريطاني يشير إلى تزايد فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
قال مسؤول بريطاني إن حكومة بلاده تعمل وفق افتراض بأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيتم دون التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الأوروبية.
وأشار المسؤول عن ملف التفاوض مع بروكسيل، مايكل غوف، في مقال نشرته صحيفة صنداي تايمز إلى أن فريقه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إلي أنه شدد على أن " عدم التوصل إلى اتفاق قد أمسى احتمالا واردا بصورة كبيرة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون قد تعهد بالإشراف على خروج البلاد بنهاية شهر أكتوبر تشرين أول المقبل.
الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا مقرا عسكريا جنوبي السعودية
قالت وسائل إعلام تابعة لحركة انصار الله الحوثية في اليمن إن مسلحي الحركة استهدفوا بصاروخ باليستي موقعا عسكريا في نجران جنوبي السعودية.
ونقلت وكالة أنباء سبأ عن القيادي في الحركة الحوثية يحيى سريع قوله إن الصاروخ استهدف مقرا لقيادة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بنجران ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
هذا ولم يرد أي تعليق بعد من قبل السعودية التي تقود تحالفا في اليمن لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد مسلحي الحركة الحوثية الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء.