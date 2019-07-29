جونسون يزور اسكتلندا لـ"دعم وحدة الأراضي البريطانية"، ومهندس سابق في بوينغ: تمويل إنتاج طراز 737 ماكس لم يكن كافيا

توقيت النشر 8:038:03جونسون يزور اسكتلندا لـ "دعم وحدة الأراضي البريطانية"يقوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بزيارة إلى اسكتلندا هي الاولى له منذ توليه مهام منصبه فيما وصف بمحاولة منه لدعم وحدة بريطانيا.واستبق جونسون الزيارة بالدعوة إلى " تجديد الروابط التي توحد المملكة المتحدة".وتأتي زيارة جونسون غداة إعلان زعيمة المحافظين الاسكتلنديين، روث دافيدسون، أنها لن تدعم خطة جونسون الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسيل.وكان جونسون قد تعهد بتنفيذ خروج البلاد من الكتلة الأوروبية بنهاية شهر اكتوبر/تشرين الأول حتى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.Getty ImagesCopyright: Getty Imagesجونسون تعهد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيImage caption: جونسون تعهد بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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جونسون يزور اسكتلندا لـ "دعم وحدة الأراضي البريطانية"
يقوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بزيارة إلى اسكتلندا هي الاولى له منذ توليه مهام منصبه فيما وصف بمحاولة منه لدعم وحدة بريطانيا.
واستبق جونسون الزيارة بالدعوة إلى " تجديد الروابط التي توحد المملكة المتحدة".
وتأتي زيارة جونسون غداة إعلان زعيمة المحافظين الاسكتلنديين، روث دافيدسون، أنها لن تدعم خطة جونسون الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسيل.
وكان جونسون قد تعهد بتنفيذ خروج البلاد من الكتلة الأوروبية بنهاية شهر اكتوبر/تشرين الأول حتى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
مهندس سابق في بوينغ: تمويل إنتاج طراز 737 ماكس لم يكن كافيا
قال مهندس سابق في شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات لبي بي سي إن تمويل عملية إنتاج طراز 737 ماكس لم يكن كافيا.
وكانت شركات الطيران في مختلف دول العالم قد علقت تسيير الطائرات من طراز 737 ماكس عقب تحطم طائرتين من نفس الطراز في حادثتين منفصلتين ما أسفر عن سقوط 346 قتيلا.
وقال ادم ديكنسون، الذي عمل في شركة بوينغ لمدة 30 عاما، إن الشركة اتبعت سياسة توفير النفقات أثناء إنتاج طراز 737 ماكس وهو الأمر الذي تنفيه الشركة.