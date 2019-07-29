جونسون يزور اسكتلندا لـ"دعم وحدة الأراضي البريطانية"، ومهندس سابق في بوينغ: تمويل إنتاج طراز 737 ماكس لم يكن كافيا

يقوم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، بزيارة إلى اسكتلندا هي الاولى له منذ توليه مهام منصبه فيما وصف بمحاولة منه لدعم وحدة بريطانيا.

واستبق جونسون الزيارة بالدعوة إلى " تجديد الروابط التي توحد المملكة المتحدة".

وتأتي زيارة جونسون غداة إعلان زعيمة المحافظين الاسكتلنديين، روث دافيدسون، أنها لن تدعم خطة جونسون الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع بروكسيل.

وكان جونسون قد تعهد بتنفيذ خروج البلاد من الكتلة الأوروبية بنهاية شهر اكتوبر/تشرين الأول حتى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.