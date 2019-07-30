تظاهرات في مدن سودانية تنديدا بمقتل محتجين، و17 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بباكستان

شهدت\nمناطق عدة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد مظاهرات طلابية تنديدا\nبمقتل محتجين في مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وخرج طلاب\nمدارس وجامعات الى الشوارع وهم يرددون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وعدم الإفلات\nمن العقاب. وكانت\nالسلطات في ولاية كردفان قد أعلنت حظرا ليليا للتجوال في مدن الولاية عقب مقتل ما\nلا يقل عن ستة أشخاص في إطلاق نار على تظاهرة.
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تظاهرات في مدن سودانية تنديدا بمقتل محتجين
شهدت مناطق عدة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من مدن البلاد مظاهرات طلابية تنديدا بمقتل محتجين في مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وخرج طلاب مدارس وجامعات الى الشوارع وهم يرددون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وكانت السلطات في ولاية كردفان قد أعلنت حظرا ليليا للتجوال في مدن الولاية عقب مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص في إطلاق نار على تظاهرة.
17 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بباكستان
تحطمت طائرة عسكرية باكستانية في منطقة سكنية بمدنية روالبندي ما أودى بحياة ركابها الخمسة بالإضافة إلى 12 مدنيا.
وبحسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني فإن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا أخرين.
وكانت الطائرة في رحلة تدريبة قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران.
ارتفاع معدلات الفقر في مصر
أعلن مركز دراسات حكومي مصري أن معدلات الفقر في البلاد ارتفعت بنهاية العام المالي 2017 – 2018 حيث بلغت 32.5% مقابل 27.8% في الفترة من عامي 2015-2016 .
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن محافظات الصعيد بجنوب البلاد سجلت النسب الأعلى في معدلات الفقر خاصة في قرى محافظة سوهاج.
كما أشار التقرير الصادر عن الجهاز إلى أن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة سنويا ارتفع من 36 ألف جنيه مصري ( 1800 جنيه استرليني) إلى 51 ألف جنيه مصري (2500 جنيه استرليني).