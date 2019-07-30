تظاهرات في مدن سودانية تنديدا بمقتل محتجين، و17 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية بباكستان

أعلن مركز دراسات حكومي مصري أن معدلات الفقر في البلاد ارتفعت بنهاية العام المالي 2017 – 2018 حيث بلغت 32.5% مقابل 27.8% في الفترة من عامي 2015-2016 .

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن محافظات الصعيد بجنوب البلاد سجلت النسب الأعلى في معدلات الفقر خاصة في قرى محافظة سوهاج.

كما أشار التقرير الصادر عن الجهاز إلى أن متوسط الإنفاق الكلي للأسرة سنويا ارتفع من 36 ألف جنيه مصري ( 1800 جنيه استرليني) إلى 51 ألف جنيه مصري (2500 جنيه استرليني).