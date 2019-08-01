قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على معسكر عسكري في عدن

-
قوة أمنية وعسكرية تشكلت في مارس عام 2016، بعد تحرير مدينة عدن من قبضة الحوثيين.
- تنشط في بعض
محافظات اليمن الجنوبية، بما فيها عدن، ولحج، وأبين.
- تضم في صفوفها
جمعاً متنوعاً من الضباط والعسكريين اليمنيين، ونشطاء الحراك الجنوبي، وبعض المحسوبين
على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة
أجندتها في اليمن.
- تواجه
المجموعة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، كما تشير تقارير إلى أنها لا تحظى بقبول داخل المجتمع اليمني وذلك بسبب
تبعيتها لدولة الإمارات.
- دخلت في
اشتباكات مسلحة مع القوى العسكرية، بما فيها قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس
عبدربه منصور هادي، بسبب التنازع حول الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي في فبراير
2017، و منعت تلك القوات طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن.
عاجلهجوم آخر منفصل بسيارة مفخخة في عدن
من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية يمنية قولها إن ثلاثة عناصر للشرطة قتلوا وأصيب عشرون شخصا بينهم مدنيون إثر هجوم انتحاري في منطقة الشيخ عثمان في عدن أيضا.
عاجلهجمات عدن: هجومين استهدفا قوات "الحزام الأمني"
شنت جماعة أنصار الله الحوثية هجوما بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة استهدف معسكر الجلاء بمحافظة عدن.
وقال متحدث باسم الجماعة إن الهجومين استهدفا عرضا عسكريا لقوات "الحزام الأمني" التي تدعمها الإمارات.
وقال صحفي في "رويترز" إنه شاهد 9 جثث ملقية بعد التفجير الذي استهدف المعسكر، ووقع الهجوم خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة.
عاجلقتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على معسكر عسكري في عدن
تغطية مباشرة
بواسطة أحمد ماهر
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نبذة عن قوات "الحزام الأمني"
- قوة أمنية وعسكرية تشكلت في مارس عام 2016، بعد تحرير مدينة عدن من قبضة الحوثيين.
- تنشط في بعض محافظات اليمن الجنوبية، بما فيها عدن، ولحج، وأبين.
- تضم في صفوفها جمعاً متنوعاً من الضباط والعسكريين اليمنيين، ونشطاء الحراك الجنوبي، وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة أجندتها في اليمن.
- تواجه المجموعة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، كما تشير تقارير إلى أنها لا تحظى بقبول داخل المجتمع اليمني وذلك بسبب تبعيتها لدولة الإمارات.
- دخلت في اشتباكات مسلحة مع القوى العسكرية، بما فيها قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، بسبب التنازع حول الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي في فبراير 2017، و منعت تلك القوات طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن.
عاجلهجوم آخر منفصل بسيارة مفخخة في عدن
من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية يمنية قولها إن ثلاثة عناصر للشرطة قتلوا وأصيب عشرون شخصا بينهم مدنيون إثر هجوم انتحاري في منطقة الشيخ عثمان في عدن أيضا.
عاجلهجمات عدن: هجومين استهدفا قوات "الحزام الأمني"
شنت جماعة أنصار الله الحوثية هجوما بصاروخ بالستي وطائرة مسيرة استهدف معسكر الجلاء بمحافظة عدن.
وقال متحدث باسم الجماعة إن الهجومين استهدفا عرضا عسكريا لقوات "الحزام الأمني" التي تدعمها الإمارات.
وقال صحفي في "رويترز" إنه شاهد 9 جثث ملقية بعد التفجير الذي استهدف المعسكر، ووقع الهجوم خلف الجناح المخصص للعرض في معسكر الجلاء بمديرية البريقة.
عاجلقتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على معسكر عسكري في عدن