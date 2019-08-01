قتلى وجرحى في هجمات للحوثيين على معسكر عسكري في عدن

- قوة أمنية وعسكرية تشكلت في مارس عام 2016، بعد تحرير مدينة عدن من قبضة الحوثيين.

- تنشط في بعض محافظات اليمن الجنوبية، بما فيها عدن، ولحج، وأبين.

- تضم في صفوفها جمعاً متنوعاً من الضباط والعسكريين اليمنيين، ونشطاء الحراك الجنوبي، وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة أجندتها في اليمن.

- تواجه المجموعة اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، كما تشير تقارير إلى أنها لا تحظى بقبول داخل المجتمع اليمني وذلك بسبب تبعيتها لدولة الإمارات.

- دخلت في اشتباكات مسلحة مع القوى العسكرية، بما فيها قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس عبدربه منصور هادي، بسبب التنازع حول الحماية الأمنية لمطار عدن الدولي في فبراير 2017، و منعت تلك القوات طائرة الرئيس هادي من الهبوط في مطار عدن.