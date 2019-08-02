أزمة السودان: المجلس العسكري الانتقالي يحمل والي شمال كردفان واللجنة الأمنية في المحافظة مسؤولية أحداث الأبيض

بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

ويُتوقع أن يشهد السباق الرئاسي منافسة كبيرة؛ إذ يُنتظر أن يقدم عدد من كبار السياسيين التونسيين أوراقهم للترشح، من بينهم، رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ووزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق، مهدي جمعة.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد قررت تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عقب وفاة الرئيس المنتخب، الباجي قايد السبسي، وتعيين رئيس مجلس النواب التونسي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.