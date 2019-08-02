بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تلقي
أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
ويُتوقع أن يشهد السباق الرئاسي منافسة كبيرة؛ إذ يُنتظر أن
يقدم عدد من كبار السياسيين التونسيين أوراقهم للترشح، من بينهم، رئيس الوزراء
الحالي، يوسف الشاهد، ووزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء
السابق، مهدي جمعة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد قررت تقديم موعد
الانتخابات الرئاسية عقب وفاة الرئيس المنتخب، الباجي قايد السبسي، وتعيين رئيس
مجلس النواب التونسي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.
الولايات المتحدة تنسحب رسميا من معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى
انسحبت الولايات المتحدة اليوم رسميا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى. وقد اتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات وردت على الخطوة الأميركية بتعليق عضويتها في المعاهدة.
مبعوث الاتحاد الأفريقي: استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان مساء اليوم
قال محمد حسن لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن من المقرر أن تتواصل المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء يوم الجمعة.
واستؤنفت المفاوضات مساء الخميس حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية.
ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في يوليو تموز يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري بعد أحداث الأبيض.
أزمة السودان: المجلس العسكري الانتقالي يحمل والي شمال كردفان واللجنة الأمنية في المحافظة مسؤولية أحداث الأبيض
قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان يوم الجمعة إنه تم فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.
وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.
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فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس
بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، في تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المزمعة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.
ويُتوقع أن يشهد السباق الرئاسي منافسة كبيرة؛ إذ يُنتظر أن يقدم عدد من كبار السياسيين التونسيين أوراقهم للترشح، من بينهم، رئيس الوزراء الحالي، يوسف الشاهد، ووزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق، مهدي جمعة.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد قررت تقديم موعد الانتخابات الرئاسية عقب وفاة الرئيس المنتخب، الباجي قايد السبسي، وتعيين رئيس مجلس النواب التونسي، رئيساً مؤقتاً للبلاد.
الولايات المتحدة تنسحب رسميا من معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى
انسحبت الولايات المتحدة اليوم رسميا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى. وقد اتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات وردت على الخطوة الأميركية بتعليق عضويتها في المعاهدة.
مبعوث الاتحاد الأفريقي: استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان مساء اليوم
قال محمد حسن لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن من المقرر أن تتواصل المحادثات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء يوم الجمعة.
واستؤنفت المفاوضات مساء الخميس حول إعلان دستوري يمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية. ووقع الجانبان اتفاقا سياسيا في يوليو تموز يتضمن مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل مجلس سيادي مشترك، لكن الشكوك أحاطت هذا الأسبوع بالمحادثات الخاصة بالإعلان الدستوري بعد أحداث الأبيض.
أزمة السودان: المجلس العسكري الانتقالي يحمل والي شمال كردفان واللجنة الأمنية في المحافظة مسؤولية أحداث الأبيض
قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم بالسودان يوم الجمعة إنه تم فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.
وأضاف الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية مقتل ستة بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.