حفتر في القاهرة لبحث التطورات الليبية، وقطر تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين طالبان وواشنطن

احتشد المحتجون على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، في إقليم هونغ كونغ، للتظاهر للأسبوع التاسع على التوالي.

وفي حين يُنتظر أن تنطلق مسيرة داعمة لقوات الشرطة، التي تواجه اتهامات بالتعامل الوحشي مع المتظاهرين، يستعد النشطاء المطالبون بالديمقراطية لمسيرة احتجاجية جديدة، على الرغم من التحذيرات الصارمة من قبل الحكومة المركزية في الصين.

وكانت موجة الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، قد اندلعت في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، قبل ثمانية أسابيع، بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية إلى الصين.

ويلقي مسؤولون صينيون باللائمة على أطراف خارجية، بينها تايوان والولايات المتحدة، في تأجيج هذه التظاهرات.