حفتر في القاهرة لبحث التطورات الليبية، وقطر تستضيف جولة جديدة من المباحثات بين طالبان وواشنطن

احتشد المحتجون على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، في إقليم
هونغ كونغ، للتظاهر للأسبوع التاسع على التوالي.
وفي حين يُنتظر أن تنطلق مسيرة داعمة لقوات الشرطة، التي
تواجه اتهامات بالتعامل الوحشي مع المتظاهرين، يستعد النشطاء المطالبون
بالديمقراطية لمسيرة احتجاجية جديدة، على الرغم من التحذيرات الصارمة من قبل الحكومة
المركزية في الصين.
وكانت موجة الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب واشتباكات
بين الشرطة والمتظاهرين، قد اندلعت في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، قبل
ثمانية أسابيع، بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية إلى
الصين.
ويلقي مسؤولون صينيون باللائمة على أطراف خارجية، بينها تايوان
والولايات المتحدة، في تأجيج هذه التظاهرات.
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ناشطون روس يعتزمون تنظيم تظاهرة جديدة في موسكو
قال ناشطون روس إنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة أخرى في العاصمة موسكو في وقت لاحق من اليوم، في إطار حملتهم الرافضة لاستبعاد عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ما يزيد عن ألف شخص الأسبوع الماضي لمشاركتهم في تظاهرة لم يكن مصرحا بها.
ويقول مسؤولون إن استبعاد المرشحين جاء لقيامهم بتزوير التوقيعات المطلوبة لاستيفاء شروط ترشحهم، وهو ما ينكره المرشحون.
قطر تستضيف الجولة الثامنة من محادثات السلام الأفغانية
تبدأ،
اليوم، في العاصمة القطرية، الدوحة، جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات
المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.
وفي
حين يغيب ممثلو الحكومة الأفغانية عن المحادثات، بناءاً على طلبٍ من طالبان، وصف المبعوث
الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الجولة الثامنة من المفاوضات بأنها
ستكون "الحاسمة" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد
منذ نحو ثمانية عشر عاماً.
وفي
تغريدة له على تويتر، قال خليل زاد، إن المحادثات تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام،
وليس اتفاق انسحاب، رداً على تقارير إعلامية ترجح أن تؤدي المحادثات إلى سحب
القوات الأجنبية من البلاد.
يجري
القائد العسكري الليبي خليفة حفتر محادثات اليوم في القاهرة مع كبار المسؤولين
المصريين حول التطورات الراهنة في ليبيا، التي تشهد معارك بين القوات التابعة له
وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وكان حفتر
قد وصل مساء أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر المستجدات على الساحة
الليبية.
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الاحتجاجات في هونغ كونغ تدخل أسبوعها التاسع
احتشد المحتجون على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، في إقليم هونغ كونغ، للتظاهر للأسبوع التاسع على التوالي.
وفي حين يُنتظر أن تنطلق مسيرة داعمة لقوات الشرطة، التي تواجه اتهامات بالتعامل الوحشي مع المتظاهرين، يستعد النشطاء المطالبون بالديمقراطية لمسيرة احتجاجية جديدة، على الرغم من التحذيرات الصارمة من قبل الحكومة المركزية في الصين.
وكانت موجة الاحتجاجات التي رافقتها أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، قد اندلعت في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، قبل ثمانية أسابيع، بسبب مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين في قضايا جنائية إلى الصين.
ويلقي مسؤولون صينيون باللائمة على أطراف خارجية، بينها تايوان والولايات المتحدة، في تأجيج هذه التظاهرات.
ناشطون روس يعتزمون تنظيم تظاهرة جديدة في موسكو
قال ناشطون روس إنهم يعتزمون تنظيم تظاهرة أخرى في العاصمة موسكو في وقت لاحق من اليوم، في إطار حملتهم الرافضة لاستبعاد عدد من المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ما يزيد عن ألف شخص الأسبوع الماضي لمشاركتهم في تظاهرة لم يكن مصرحا بها.
ويقول مسؤولون إن استبعاد المرشحين جاء لقيامهم بتزوير التوقيعات المطلوبة لاستيفاء شروط ترشحهم، وهو ما ينكره المرشحون.
قطر تستضيف الجولة الثامنة من محادثات السلام الأفغانية
تبدأ، اليوم، في العاصمة القطرية، الدوحة، جولة ثامنة من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.
وفي حين يغيب ممثلو الحكومة الأفغانية عن المحادثات، بناءاً على طلبٍ من طالبان، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، الجولة الثامنة من المفاوضات بأنها ستكون "الحاسمة" في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو ثمانية عشر عاماً.
وفي تغريدة له على تويتر، قال خليل زاد، إن المحادثات تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام، وليس اتفاق انسحاب، رداً على تقارير إعلامية ترجح أن تؤدي المحادثات إلى سحب القوات الأجنبية من البلاد.
حفتر في القاهرة لبحث التطورات الليبية
يجري القائد العسكري الليبي خليفة حفتر محادثات اليوم في القاهرة مع كبار المسؤولين المصريين حول التطورات الراهنة في ليبيا، التي تشهد معارك بين القوات التابعة له وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.
وكان حفتر قد وصل مساء أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.