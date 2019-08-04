أنباء عن احتجاز إيران لناقلة نفط في الخليج، ووزير إماراتي يقول إن السودان طوى صفحة حكم الإخوان المسلمين

رحبت
وزارة الخارجية الأمريكية بالهدنة بين الأطراف المتحاربة في شمال غربي سوريا، داعية
إلى "وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين".
هذا
ويهيمن الهدوء الحذر على محافظة إدلب ومحيطها، بعد 3 أيام من إعلان دمشق قبول
الهدنة في المنطقة التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة، والتي شهدت غارات عنيفة في
الأشهر الاخيرة.
وأثنت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على جهود كل من تركيا وروسيا في التوصل إلى
الهدنة مشددة على أن " ليس هناك من حل عسكري للصراع في سوريا".
تقارير عن سقوط قتلى في حادث إطلاق نار جديد بالولايات المتحدة
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في ولاية أوهايو.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشرطة تتعامل مع الحادث الذي يقع بالقرب من وسط مدينة دايتون وأسفر عن سقوط 10 قتلى.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.
وزير إماراتي: السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن السودان طوى صفحة حكم الرئيس السابق عمر البشير والإخوان المسلمين، وذلك بعد يومين من الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة التي قادت المظاهرات التي أطاحت بحكم البشير قبل نحو 4 أشهر.
وأضاف الوزير على تويتر قائلا "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".
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عاجلقائد عسكري إيراني: أوقفنا ناقلة نفط تحمل 700 ألف لتر من الوقود المهرب
نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن قائد المنطقة الثانية للقوة البحرية العميد رمضان زيراهي، قوله إنه تم توقيف سفينة اجنبية تحمل 700 الف لتر من الوقود المهرب.
أنباء عن احتجاز إيران لناقلة نفط في الخليج
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج.
وبحسب قناة برس تي في فإن ناقلة النفط كانت تقوم بتهريب النفط لبعض الدول العربية دون أن تكشف عن تلك الدول.
شرطة مدينة دايتون الأمريكية: 10 قتلى في حادث إطلاق النار
كشفت شرطة مدينة دايتون الأمريكية عن سقوط 10 قتلى في حادث إطلاق نار بالمدينة الواقعة في ولاية أوهايو.
وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر إن حصيلة القتلى تضم منفذ الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.
واشنطن ترحب بالهدنة في شمال سوريا
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالهدنة بين الأطراف المتحاربة في شمال غربي سوريا، داعية إلى "وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين".
هذا ويهيمن الهدوء الحذر على محافظة إدلب ومحيطها، بعد 3 أيام من إعلان دمشق قبول الهدنة في المنطقة التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة، والتي شهدت غارات عنيفة في الأشهر الاخيرة.
وأثنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على جهود كل من تركيا وروسيا في التوصل إلى الهدنة مشددة على أن " ليس هناك من حل عسكري للصراع في سوريا".
تقارير عن سقوط قتلى في حادث إطلاق نار جديد بالولايات المتحدة
تفيد التقارير الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية بوقوع حادث إطلاق نار في ولاية أوهايو.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشرطة تتعامل مع الحادث الذي يقع بالقرب من وسط مدينة دايتون وأسفر عن سقوط 10 قتلى.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من مقتل 20 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.
وزير إماراتي: السودان يطوي صفحة حكم البشير والإخوان المسلمين
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن السودان طوى صفحة حكم الرئيس السابق عمر البشير والإخوان المسلمين، وذلك بعد يومين من الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة التي قادت المظاهرات التي أطاحت بحكم البشير قبل نحو 4 أشهر.
وأضاف الوزير على تويتر قائلا "يطوي السودان صفحة حكم البشير والإخوان ويدخل حقبة جديدة في تاريخه السياسي بالتحول إلى الحكم المدني، الطريق إلى دولة المؤسسات والاستقرار والازدهار لن يكون مفروشا بالورود ولكن ثقتنا في السودان الشقيق وشعبه وتكاتف المخلصين حوله كبير".