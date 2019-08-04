أنباء عن احتجاز إيران لناقلة نفط في الخليج، ووزير إماراتي يقول إن السودان طوى صفحة حكم الإخوان المسلمين

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالهدنة بين الأطراف المتحاربة في شمال غربي سوريا، داعية إلى "وقف فوري للهجمات التي تستهدف المدنيين".

هذا ويهيمن الهدوء الحذر على محافظة إدلب ومحيطها، بعد 3 أيام من إعلان دمشق قبول الهدنة في المنطقة التي تعد أخر معاقل المعارضة المسلحة، والتي شهدت غارات عنيفة في الأشهر الاخيرة.

وأثنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على جهود كل من تركيا وروسيا في التوصل إلى الهدنة مشددة على أن " ليس هناك من حل عسكري للصراع في سوريا".