وزير الخارجية الإيراني: واشنطن لم تتمكن من تشكيل تحالف في الخليج، والحوثيون يقولون إنهم شنوا غارات على عدة مواقع في السعودية

قالت وسائل إعلام تابعة لحركة أنصار الله الحوثية في اليمن إن الحركة شنت هجمات بطائرات مُسيّرة على مطاريْ أبها ونجران وقاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية الموالية للحوثيين إن الهجمات أحدثت "إصابات مباشرة" وأدت لتعطيل الحركة الجوية في مطار نجران، كما استهدفت "مواقع عسكرية مهمة وحساسة" في قاعدة الملك خالد بمنطقة خميس مشيط في محافظة عسير.

ولم تعقب السعودية رسميا بعد على هذه التصريحات.