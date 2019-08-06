الحشد الشعبي يعلن القبض على "زعيم المافيا الأكبر في العراق"، وأوباما يدعو الأمريكيين إلى رفض الزعماء الذين يذكون الكراهية

قالت قوات الحشد الشعبي في العراق إنها نفذت "أكبر حملة في تاريخ البلاد لمكافحة القمار والمخدرات والدعارة"

وبحسب بيان صادر عن قيادة الجماعة العراقية فإن الحملة التي جرت مساء أمس "جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأسفرت عن القبض على حجي حمزة الشمري، زعيم المافيا الأكبر في العراق، بجانب 25 آخرين اتباعه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي" قبل أن يتم تسليمهم إلى سلطات الأمن الوطني.

وتأتي عملية الاعتقال هذه في اعقاب فرار 15 شخصا يشتبه في كونهم من مروجي المخدرات من مخفر شرطة شرقي العاصمة بغداد حيث كانوا محتجزين قبل ايام.

يذكر أن البرلمان العراقي قد سن قانونًا يقنن وضع قوات الحشد الشعبي، التي كانت تمثل الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.