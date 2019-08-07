رئيس نادي شالكه
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إصابة نحو 100 شخص في تفجير بكابول، وناد ألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة

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  1. نادي شالكه الألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة

    أعلن نادي شالكه الألماني عن توقيف رئيسه، كليمنس توينيس، لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعليقات أدلى بها حول سكان القارة الأفريقية، واعتُبرت مسيئة.

    إلا أن إدارة الفريق رفضت الاستجابة للمطالبات بإقالته، مشددة على أن التصريحات وإن كانت تخالف الحظر المفروض على التفرقة، إلا أنه ليس هناك ما يدعم الزعم بأنها عنصرية.

    وكان توينيس قد تعرض للكثير من الانتقادات في الشهر الماضي عندما ألمح إلى ضرورة بناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية في أفريقيا لتقليل رقعة الظلام التي تشهد علاقات جنسية لسكان القارة تفضي إلى إنجاب أطفال.

    رئيس نادي شالكه
    Copyright: Getty Images

  2. طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير في كابول أسفر عن إصابة نحو 100 شخص

    أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة خارج مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.

    وقال مسؤولون أفغان إن اغلب المصابين من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال.

    ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تجري فيه الحركة الإسلامية مفاوضات مع الولايات المتحدة من اجل وضع نهاية لأعمال العنف في أفغانستان.

    الحادث وقع أمام مركز للشرطة في كابول
    Copyright: Getty Images
    Image caption: الحادث وقع أمام مركز للشرطة في كابول
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