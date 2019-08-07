إصابة نحو 100 شخص في تفجير بكابول، وناد ألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة

نادي شالكه الألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة
أعلن نادي شالكه الألماني عن توقيف رئيسه، كليمنس توينيس، لمدة ثلاثة
أشهر بسبب تعليقات أدلى بها حول سكان القارة الأفريقية، واعتُبرت مسيئة.
إلا أن إدارة الفريق رفضت الاستجابة للمطالبات بإقالته، مشددة على أن
التصريحات وإن كانت تخالف الحظر المفروض على التفرقة، إلا أنه ليس هناك ما يدعم
الزعم بأنها عنصرية.
وكان توينيس قد تعرض للكثير من الانتقادات
في الشهر الماضي عندما ألمح إلى ضرورة بناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية في
أفريقيا لتقليل رقعة الظلام التي تشهد علاقات جنسية لسكان القارة تفضي إلى إنجاب أطفال.
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طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير في كابول أسفر عن إصابة نحو 100 شخص
أعلنت
حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة خارج مركز للشرطة في العاصمة
الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.
وقال
مسؤولون أفغان إن اغلب المصابين من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال.
ويأتي
هذا الحادث في الوقت الذي تجري فيه الحركة الإسلامية مفاوضات مع الولايات المتحدة
من اجل وضع نهاية لأعمال العنف في أفغانستان.
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نادي شالكه الألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة
أعلن نادي شالكه الألماني عن توقيف رئيسه، كليمنس توينيس، لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعليقات أدلى بها حول سكان القارة الأفريقية، واعتُبرت مسيئة.
إلا أن إدارة الفريق رفضت الاستجابة للمطالبات بإقالته، مشددة على أن التصريحات وإن كانت تخالف الحظر المفروض على التفرقة، إلا أنه ليس هناك ما يدعم الزعم بأنها عنصرية.
وكان توينيس قد تعرض للكثير من الانتقادات في الشهر الماضي عندما ألمح إلى ضرورة بناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية في أفريقيا لتقليل رقعة الظلام التي تشهد علاقات جنسية لسكان القارة تفضي إلى إنجاب أطفال.
طالبان تعلن مسؤوليتها عن تفجير في كابول أسفر عن إصابة نحو 100 شخص
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة خارج مركز للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن إصابة نحو 100 شخص.
وقال مسؤولون أفغان إن اغلب المصابين من المدنيين، ومن بينهم نساء وأطفال.
ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تجري فيه الحركة الإسلامية مفاوضات مع الولايات المتحدة من اجل وضع نهاية لأعمال العنف في أفغانستان.