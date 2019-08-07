إصابة نحو 100 شخص في تفجير بكابول، وناد ألماني يوقف رئيسه بسبب تعليقات حول الأفارقة

أعلن نادي شالكه الألماني عن توقيف رئيسه، كليمنس توينيس، لمدة ثلاثة أشهر بسبب تعليقات أدلى بها حول سكان القارة الأفريقية، واعتُبرت مسيئة.

إلا أن إدارة الفريق رفضت الاستجابة للمطالبات بإقالته، مشددة على أن التصريحات وإن كانت تخالف الحظر المفروض على التفرقة، إلا أنه ليس هناك ما يدعم الزعم بأنها عنصرية.

وكان توينيس قد تعرض للكثير من الانتقادات في الشهر الماضي عندما ألمح إلى ضرورة بناء المزيد من محطات الطاقة الكهربائية في أفريقيا لتقليل رقعة الظلام التي تشهد علاقات جنسية لسكان القارة تفضي إلى إنجاب أطفال.