الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي طعناً بالسكين في الضفة الغربية

البحرية الأمريكية تطلب من السفن التجارية إبلاغها بنقاط توقفها في الخليج مسبقاً
قالت الإدارة البحرية الأمريكية، اليوم، إنه يتعين على السفن
التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج
للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.
وفي مذكرة إرشادية أصدرتها، أمس، بشأن التهديدات الإيرانية،
قالت الإدارة البحرية " إن الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية
المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية“.
وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس
بالبحرية الأمريكية، وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث
أو نشاط مريب، محذرة أطقم السفن من مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.
عاجلالجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي طعناً بالسكين في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، العثور على
جثة جندي اسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون المقامة على أراضي مدينتي بيت لحم
والخليل، وأضاف الجيش أن الجندي قتل طعناً بالسكين.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الجندي كان طالبا في مدرسة
دينية وأشارت إلى احتمال تعرضه للاختطاف
قبل أن يلقى مصرعه.
وفي حين تشير تقارير صحفية إلى احتمال وقوف "خلية
إرهابية" وراء العملية، أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس بناءا على طلب الشرطة
أمراً بمنع نشر أية تفاصيل حول مقتل الجندي.
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بواسطة سلمى عمارة
time_stated_uk
البحرية الأمريكية تطلب من السفن التجارية إبلاغها بنقاط توقفها في الخليج مسبقاً
قالت الإدارة البحرية الأمريكية، اليوم، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.
وفي مذكرة إرشادية أصدرتها، أمس، بشأن التهديدات الإيرانية، قالت الإدارة البحرية " إن الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية“.
وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب، محذرة أطقم السفن من مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.
عاجلالجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي طعناً بالسكين في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، العثور على جثة جندي اسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون المقامة على أراضي مدينتي بيت لحم والخليل، وأضاف الجيش أن الجندي قتل طعناً بالسكين.
وذكرت الصحف الإسرائيلية أن الجندي كان طالبا في مدرسة دينية وأشارت إلى احتمال تعرضه للاختطاف قبل أن يلقى مصرعه.
وفي حين تشير تقارير صحفية إلى احتمال وقوف "خلية إرهابية" وراء العملية، أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس بناءا على طلب الشرطة أمراً بمنع نشر أية تفاصيل حول مقتل الجندي.