الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي طعناً بالسكين في الضفة الغربية

قالت الإدارة البحرية الأمريكية، اليوم، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

وفي مذكرة إرشادية أصدرتها، أمس، بشأن التهديدات الإيرانية، قالت الإدارة البحرية " إن الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية“.

وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب، محذرة أطقم السفن من مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.