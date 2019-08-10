الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم، إن قواته قتلت أربعة فلسطينيين بالرصاص قرب السياج الحدودي مع غزة.

وفي تغريدة له على تويتر، أضاف الجيش أن الفلسطينيين كانوا مسلحين ببنادق وقذائف مضادة للدبابات وقنابل يدوية ألقيت إحداها على القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش إن ”الجنود أطلقوا النار بعد عبور أحد الإرهابيين وقتلوهم“.

ولم يصدر، حتى الآن، أي تعليق من المسؤولين الفلسطينيين في غزة على بيان الجيش الإسرائيلي.